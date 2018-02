Rund 120 Welbergener beim DIEK-Auftakt dabei

Ochtrup -

Welbergener sind hart im Nehmen: Rund 120 junge und ältere Einwohner des Ortsteils ließen sich von dem Wortmonster „Dorfinnenentwicklungskonzept“ (DIEK) nicht abhalten und strömten am Montagabend in den Kapellenhof. Dort fand die Auftaktveranstaltung zu diesem Vorhaben statt, das in den nächsten Jahren das Leben in der dörflichen Struktur noch lebenswerter machen soll.