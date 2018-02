Gericht fällt weitere Urteile nach eskalierter Fehde

Die Angeklagten sollen – nach einem Schuss in der Ochtruper Wohnung, Schlägen und Tritten – Waffen wie Schlagstöcke, Baseballschläger und Knüppel mit Nägeln aus ihrem Bulli geholt und damit die Ochtruper Familie schwer verletzt haben.

Die Verhandlung fand aus Platzgründen im Amtsgericht Münster statt. Nach sechs Verhandlungstagen sprach die Richterin des Schöffengerichts Rheine nun das Urteil: Ein Angeklagter aus Greven wurde freigesprochen, drei Urteile mit einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten ergingen gegen die Brüder aus Emsdetten wegen gemeinschaftlicher, gefährlicher Körperverletzung. Zwei weitere Angeklagte aus Greven und der Schweiz wurden wegen ihrer Beteiligung an der Massenschlägerei zu je einem Jahr mit Bewährung verurteilt.

Drei Monate wurden allen Verurteilten wegen der Zeitverzögerung zwischen Tat und Urteil erlassen. Zudem wurden ihnen Geldauflagen an die Geschädigten erteilt, von denen drei als Nebenkläger auftraten. Einer der Schwerverletzten ist durch Schläge auf den Kopf mit einer Gehirnschädigung für sein Leben gezeichnet und pflegebedürftig.

Die Sicherheitsvorkehrungen bei dem Prozess gegen den inzwischen 65-jährigen Vater aus Emsdetten waren 2015 in Rheine enorm gewesen. Fünf Justizwachtmeister und zahlreiche Polizeibeamte sicherten den Gerichtssaal und den Vorplatz des Amtsgerichtes. Die Zeugen warteten getrennt voneinander auf ihre Aussage, weil das Gericht eine erneute Eskalation befürchtete. Das war in Münster anders. Bei der Urteilsverkündung saßen die Parteien in einem Saal, offensichtliche Konflikte gab es nicht. Die Stimmung wirkte ausgeglichen, was auch die Richterin in ihrer Urteilsbegründung betonte.

Der Streit in Ochtrup war 2012 eskaliert, als der Vater dem Ex-Bräutigam seiner Tochter vorwarf, in der Zeit zuvor nur dreimal den intimen Kontakt zu seiner Braut gesucht zu haben, worin er ein Indiz für eine Rivalin sah. „Wir können ja keine Kamera in ihrem Schlafzimmer aufstellen“, soll einer der Brüder aus der Ochtruper Familie gesagt haben. Das empfand der Vater als ehrverletzend und soll mit den Worten „Tötet ihn“ zum Kampf aufgerufen haben.

Diesen Sachverhalt hätten alle Parteien gleich geschildert, sagte die Richterin in der Urteilsbegründung und fügte hinzu: „Für uns ist das schwer nachvollziehbar. Das mag zwar ehrverletzend sein, ist aber kein Grund für einen derartigen Angriff.“