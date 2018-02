Die Zahl der Arbeitslosen ist in Ochtrup gesunken. Waren in der Töpferstadt im Januar 552 Personen arbeitslos gemeldet, ist die Zahl im Februar um 45 auf 507 gesunken. Das bedeutet einen Rückgang um 8,2 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ist die Quote sogar um 10,9 Prozent gesunken. Diese Zahlen teilte die Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch mit. Von den 507 Arbeitslosen sind 289 Männer. 77 gehören zur Gruppe der 15- bis 25-Jährigen, 72 sind 55 Jahre und älter. Grundsicherung nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) II erhalten 391 Personen, 17 weniger als im Januar. Das entspricht einem Rückgang um 4,2 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahresmonat sind es 3,2 Prozent weniger. Deutlich gesunken ist die Zahl der Kurzzeitarbeitslosen, die Leistungen nach dem SGB III beziehen, nämlich um 28 Personen auf 116. Im Februar 2017 lag die Zahl der SGB-III-Bezieher noch bei 165 Personen.