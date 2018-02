Unklar gestaltete sich zunächst die Lage für die Retter bei einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch um kurz vor 16 Uhr auf der Bentheimer Straße ereignet hatte. Zwei Pkw waren dort zusammengestoßen, eine Person eingeklemmt.

Entsprechend rückten der Löschzug Ochtrup der Freiwilligen Feuerwehr, zwei Rettungswagen und der Notarzt zum Unfallort an der Einmündung der Niedereschstraße aus. Auch ein Rettungshelikopter landete wenige hundert Meter entfernt.

Die beiden Unfall-Fahrzeuge standen auf der Kreuzung, ein Ford-Focus, in dem eine dreiköpfige Familie saß und ein VW-Golf, der von einem Senior gesteuert wurde.

Dieser 73-jährige Bentheimer war nach Angaben der Polizei aus der Siedlung kommend unterwegs und wollte just in dem Moment auf die vorfahrtberechtigte Straße in Richtung Bad Bentheim abbiegen, als der Pkw der Familie auf der Ausfallstraße in Richtung Innenstadt fuhr. Der Senior missachtete laut Polizei dabei die Vorfahrt und fuhr mit der Front seines Fahrzeugs in die Beifahrerseite des Kombi.

Dabei wurde die Beifahrerin auf ihrem Sitz so eingeklemmt, dass sie von der Feuerwehr befreit werden musste. Der Fahrer, ein 41-jähriger Ochtruper, und ein Kind, das in einem Kindersitz auf der Rückbank angeschnallt saß, wurden bei dem Unfall nach ersten Angaben nicht verletzt, aber sicherheitshalber ins Krankenhaus nach Rheine gefahren. Die Beifahrerin erlitt bei dem Crash leichte Verletzungen. Der Unfallverursacher blieb unverletzt.

Die Bentheimer Straße war während der Rettung der Fahrzeuginsassen und der Bergung beider Fahrzeuge gesperrt. Die Feuerwehr hatte – gerade auch mit Blick auf das angrenzende Tankstellengelände – vorsichtshalber einen Löschangriff vorbereitet.