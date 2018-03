Nein, er habe keine Musik in den Genen, meint Bürgermeister Kai Hutzenlaub auf eine entsprechende Frage von Musikschulleiter Andreas Hermjakob . Aber eines der Instrumente ausprobieren, die da in der Villa Winkel auf einem Tisch ausgebreitet sind, das reizt den Bürgermeister schon. Ebenso ergeht es den Volksbankvertretern Uta Wienefoet und Ralf Hölscheidt.

Dank der Unterstützung der Volksbank Ochtrup-Laer wurden einige dieser Instrumente für die musikalische Früherziehung angeschafft. Andreas Hermjakob bezeichnet die Musikalische Früherziehung als zukunftsorientertes Arbeiten und Basis einer Musikschule. „Ein Haus braucht auch ein Fundament und wird von unten nach oben gebaut“, bemerkt er. Um bei den Kleinen möglichst früh den Spaß an der Musik zu fördern, bietet die Musikschule im Zweckverband Ochtrup, Metelen, Wettringen und Neuenkirchen das Konzept „Musikschule vor Ort“ an.

Was steckt dahinter? Auf Wunsch kommen Dozenten mit einer Tasche voller Instrumente in die Kitas, um den Nachwuchs auf kindgerechte Art mit Musik vertraut zu machen. Entweder, weil Eltern dieses Angebot für ihre Kinder nutzen oder weil die Kita das Konzept gebucht hat. Hermjakob erklärt, dass viele Kitas im Zweckverbandsgebiet die Möglichkeit bereits wahrnehmen. Ziel der Musikschule sei es, diese Kooperation auszubauen.

Aktuell nehmen 13 Gruppen und 120 Kinder an der Früherziehung teil. Der Musikschulleiter und sieben Dozenten sind als mobile Musikschule unterwegs. Eine davon ist Heike Autering. Ihre Schützlinge in den Kitas sind zwischen drei und sechs Jahre. „Die Kinder probieren zunächst einmal verschiedene Instrumente frei aus. Dann machen wir gemeinsam ein Spiel, bei dem unterschiedliche Klänge eingesetzt werden“, beschreibt sie das erste Herantasten an das Instrument. Wichtig sei ihr, dass es spielerisch ablaufe und dass die Kinder Spaß haben. „Von Natur aus hat jedes Kind Freude an Musik“, weiß Hermjakob. Musikalische Früherziehung fängt diese Freude auf und baut sie aus. Um das Konzept der „Musikschule vor Ort“ kennenzulernen, bietet diese kostenlose Schnupperstunden an. Hermjakob weist außerdem schon jetzt auf den Fachtag des Musikschulzweckverbandes in der Villa Winkel am 26. September (Mittwoch) hin.