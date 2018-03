Im Kreuzungsbereich von L 510 (Hauptstraße) und Dorfstraße/Welbergener Damm hat sich am Mittwochabend ein Verkehrsunfall ereignet. Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein 24-jähriger Autofahrer aus Ochtrup gegen 18.45 Uhr in den Kreuzungsbereich ein, ohne die Vorfahrt einer 49-jährigen Och­truperin zu beachten. Bei der Kollision erlitten der 24-Jährige sowie die 49-Jährige und ihre 21-jährige Mitfahrerin leichte Verletzungen. Den Sachschaden an beiden Pkw schätzt die Polizei auf circa 21 000 Euro.