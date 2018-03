Drei tapfere Helden halten die Stellung

Leuchtend blauer Himmel, klare Luft, Sonne, und meteorologischer Frühlingsanfang. Eigentlich ein guter Grund an die frische Luft zu gehen. Doch in diesen Tagen kommt die Luft doch reichlich frisch daher. Temperaturen bis minus zehn Grad Celsius und eisiger Wind lassen schnell die Lust an Draußen-Aufenthalt vergehen. Das zeigte sich auch am Donnerstagmorgen auf dem Wochenmarkt.

Nur wenige Ochtruper schlichen dick einmummelt in Schals und Mützen zwischen den Marktständen umher. Und auch die Zahl der Händler war deutlich reduziert. Nur drei tapfere Helden wagten sich bei diesem klirrend-kalten Winterwetter auf den Pottbäckerplatz.

„Dem Fleisch macht die Kälte wenig aus“, meint Stefan Kemper . Auch der Metzgermeister aus Asbeck hat sich warm eingepackt. Er empfiehlt das Zwiebelprinzip mit vielen Schichten Kleidung. Dazu ein Heizofen für warme Füße, ein heißer Kaffee und natürlich „warmarbeiten“. Obwohl Kemper seinen Wagen an diesem Tag windgeschützt aufgestellt hat, pfeift es ganz ordentlich. „Mir selbst macht die Kälte nicht so viel aus. Ich hab immer warme Hände und Füße“, meint er. Die Frauen würden da schon eher frieren. Und ein bisschen verfrorenen sehen seine drei Kolleginnen auf dem Verkaufwagen wirklich aus. Doch sie halten sich tapfer.

Warm eingepackt trotzt Metzgermeister Stefan Kemper auf dem Wochenmarkt der Kälte. Foto: Anne Steven

So richtig in Schwung kommen will der Verkauf am Donnerstagmorgen allerdings nicht. Das hat auch Carsten Heitkamp festgestellt. Auf dem Verkaufswagen der Bäckerei Geelink aus Vreden bietet er Brot, Kuchen und anderes Gebäck an. Auch ein paar Gewürzmischungen und Öle hat er im Sortiment. „Das Olivenöl kann die Kälte nicht vertragen. Es wird fest“, meint Heitkamp. Er hat die Flaschen deshalb in den hinteren Bereich des Wagens geräumt, wo eine Heizung für angenehmere Temperaturen sorgt. Auch auf dem Verkaufswagen Brömmelhaus gibt es dieses technische Extra. Die Mitarbeiter des Wild- und Geflügelhändlers aus Steinfurt haben dank einer Fußbodenheizung zumindest keine kalten Füße. Frieren tun sie aber trotzdem.

Nicht vertreten ist an diesem Morgen der Verkaufsstand der Gärtnerei Paßlick. Das Gemüse würde kaputt frieren, sagt Alexander Paßlick. Er war am frühen Morgen kurz vor Ort, weil er den Schlüssel für den Stromkasten hat, doch dann schnell wieder verschwunden. Zwar könne er das Gemüse an seinem Stand frostfrei halten, doch spätestens wenn die Kunden mit Salat, Kartoffeln und Co. den Heimweg zu Fuß oder mit dem Rad anträten, schlage der Frost zu. „Kartoffeln werden süß, der Salat matschig. Das hat keinen Sinn“, weiß er aus Erfahrung. Am Samstag will er auf dem Marktplatz allerdings wieder Gemüse anbieten. Zum einen kündigen die Meteorologen zum Wochenende mildere Temperaturen an, zum anderen kämen am Samstag mehr Kunden mit dem Auto zum Gemüsestand. Wer übrigens glaubt, dass der Agrarbetriebswirt am Donnerstagvormittag die Füße hochlegen durfte, der irrt. „Wir haben Sommerblumen gepflanzt“, erzählt Paßlick. Im Gewächshaus mit der Sonne im Rücken und den Geranien in der Hand sei das eigentlich eine sehr angenehme Arbeit gewesen – passend zum Frühlingsanfang.