Gänsehaut schon bei den Proben

„Man tut dem Kompositionsschaffen von Karl Jenkins keinen Gefallen und wird ihm künstlerisch nicht gerecht, wenn man seine Musik trivialisiert, für zu leicht nimmt. Das geschieht beispielsweise, wenn Werbung und Hitparaden sein ‚Adiemus‘ benutzen“, nimmt Sabine Klups-Baller den Komponisten gegen mögliche Voreingenommenheit in Schutz. Ihr Mann Günter, der die „fEinklang“-Proben am Klavier begleitet und in der Aufführung in der Marienkirche eine E-Orgel mit Vollpedal spielt, setzt noch einen drauf: „Was der Jenkins da komponiert hat, ist der Hammer – vielfältig gelingt ihm locker der Spagat zwischen einem mitunter vertracktem Chorsatz, klassischer Kompositionsweise und nahezu folkloristischen Elementen. Neben einer klassischen Orchestrierung erklingt eine Duduk, ein spezielles armenisches Blasin­strument. Zum Schluss wartet ein heftiger Schlagwerkeinsatz mit exotischen Trommeln, echt überzeugend.“ Vergleicht man dieses Programm mit früheren Konzerten der engagierten Sängerschar, fallen einem die Stichworte „Neugier und Entdeckungsfreude“ ein. Das war bei den Exequien von Heinrich Schütz so oder beim Magnifikat von John Rutter.

Am 11. März (Sonntag) führt der Chor "fEinklang" Jenkins' „Stabat Mater" neben seinem bekanntem „Adiemus" und Werken für Flöte von Claude Debussy und Arthur Honegger in der Marienkirche auf. Die Proben laufen bereits seit einiger Zeit auf Hochtouren.

Weitere Impressionen von den Proben folgen.

Als Auftakt zur Woche der Brüderlichkeit, für die das „fEinklang“-Konzert in Zusammenarbeit mit dem Kulturforum Ochtrup organisiert wurde, kommt vor allem dem „Stabat Mater“ von Karl Jenkins ein besonderes inhaltliches Anliegen zu. Die schmerzgebeugte Mutter Maria unter dem Kreuz steht für Nicht-Verstehen, Angst und Sprachlosigkeit. Und dies zeichnet oft auch das Verhältnis gegenüber fremden Kulturen, beispielsweise dem Judentum oder den Flüchtlingen aus. „Wir beziehen uns ganz bewusst auf den Philosophen Ludwig Wittgenstein und dessen Aussage ‚Die Grenzen meiner Sprachen bedeuten die Grenzen meiner Welt‘“, so die Dirigentin. Das greife Jenkins auf. Wenn man seine Musik höre, klinge stets sein Anliegen zur Versöhnung der Völker und Länder dieser Erde mit. „Im ‚Stabat Mater‘ verwebt Jenkins neben Latein die Sprachen Englisch, Griechisch, Hebräisch und Alt-Aramäisch. Die letztgenannten Idiome werden einer Sängerin zugeordnet, die im Werk als Ethnic-Vocals bezeichnet wird und die mitunter orientalische Passagen in das bis zu siebenstimmige Werk einfügt und dadurch einen besonderen Höreindruck vermittelt“, hebt Klups-Baller hervor.

Neben „fEin­klang“ und dem Projektorchester wirken die Altistin Sonja Boskou und Rahaf Alrasis mit, die die Ethnic-Vocals-Partien schon in anderen Aufführungen übernommen hat.

Für den Chor war das Konzertprogramm wieder eine Herausforderung, der sich die Sängerschar intensiv und akribisch in vielen Übungsabenden und interessanten Diskussionen gewidmet hat. Karten sind in der Buchhandlung Steffers (15 Euro) und an der Abendkasse (18 Euro) erhältlich.