Für die Realschule entschieden sich 163. Im vergangenen Jahr waren es 17 Schüler weniger. Schulleiterin Doris Nollen Kuhlbusch und ihre Kollegen werden demnach mit sechs Eingangsklassen ins neue Schuljahr starten. Im näheren Umkreis gebe es nur noch Realschulen in Steinfurt und in Ahaus. Die guten Anmeldezahlen sprächen trotzdem für eine hohe Akzeptanz dieser Schulform. „Ich habe mich beim Kollegium bedankt. Die Zahlen zeigen auch, dass die Kollegen gut gearbeitet haben“, freute sich Nollen Kuhlbusch. Doch sie sieht auch die Herausforderung, all diese Schüler am Schulzentrum unterzubringen.

Dieses Problem hat das Gymnasium im kommenden Schuljahr nicht. Nur 81 Mädchen und Jungen wurden dort angemeldet. Die Schule startet mit nur drei Eingangsklassen. Noch im vergangenen Jahr wechselten 95 Kinder an das Gymnasium. Olaf Reitenbach, stellvertretender Leiter des Gymnasiums, tut sich schwer, einen Grund für diesen Rückgang auszumachen. Er vermutet, dass bei vielen Eltern die noch unklare Situation mit Blick auf die Umstellung von G 8 auf G 9 hineinspielte. „Vielleicht sind einige Eltern verunsichert“, so seine Vermutung. In jedem Fall müssten er und eine Kollegen aber „das Beste aus der Situation machen“.

Auch für die Leiterin der Realschule kam dieser Rückgang überraschend. „Ich hatte erwartet, dass viele Eltern nach der beschlossenen Rückkehr zur G 9 sich wieder fürs Gymnasium entscheiden“, sagte sie. Der Grund, warum dann aber doch der Realschule der Vorzug gegeben wurde, sei vermutlich die Durchlässigkeit des Systems. „Die Realschule verhindert nichts“, so Nollen Kuhlbusch. Auch nach dem Realschulabschluss hätten die Schüler die Möglichkeit, aufs Gymnasium zu wechseln und ihr Abitur zu machen. „Entscheidend ist das Arbeitsverhalten. An der Realschule werden die Schüler viel an die Hand genommen. Das ist in der gymnasialen Oberstufe nicht so. Da kommt es darauf an, selbstständig zu arbeiten“, erklärte Nollen Kuhlbusch.

Erstmals mussten sich Eltern in diesem Jahr am Schulzentrum zunächst zu der für ihr Kind empfohlene Schulform beraten lassen. „Das macht Sinn“, betonte Nollen Kuhlbusch. Es öffne für Eltern und Kinder die Türen zu anderen Schulformen. Letztlich zähle aber selbstverständlich der Elternwille.

Durchweg zufrieden mit den Anmeldezahlen ist auch Golo Mielke, der Leiter der Hauptschule. Im Schuljahr 2018/2019 werden dort 37 Jungen und Mädchen in zwei Eingangsklassen starten. „Das ist vollkommen in Ordnung“, betonte Milke. Er müsse sich keine existenziellen Sorgen machen.