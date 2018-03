Für Schulunterricht im Flüchtlingscamp

Durch das Recycling von Stiften unterstützt der Weltgebetstag ein Team aus Lehrern und Psychologen, das 200 Mädchen in einem Flüchtlingscamp im Libanon Schulunterricht ermöglicht. Für 450 Stifte kann zum Beispiel ein Mädchen mit Schulmaterial ausgestattet werden.

Sammelstellen in Ochtrup sind zum Beispiel die evangelische Kirche, die Marienkirche und die Lambertikirche sowie als zentraler Anlaufpunkt das Pfarrbüro an der Kolpingstraße, das auch volle Kartons annimmt. Weitere Sammelstellen, zum Beispiel in den Kindergärten, sind in Vorbereitung.

Die Schreiber werden eingeschickt und von der Firma BIC mit einem Cent pro Stift vergütet. Angenommen werden Kugelschreiber, Gelroller, Marker, Filzstifte, Druckbleistifte, Korrekturmittel, Füllfederhalter und Patronen. Nicht in die Sammelkartons gehören Klebestifte, Lineale, Bleistifte, Scheren und Radiergummis.

Wer noch weitere Informationen benötigt, Fragen zum Projekt hat oder bereit ist, eine Sammelbox im Geschäft, in der Firma oder sonst wo aufzustellen, kann sich an Gertrud Kubitza (Evangelische Frauenhilfe, Telefon 0 25 53 / 23 19), Birgit Potthoff (kfd St. Lamberti, Telefon 0 25 53 / 40 64), Agnes Möllers (kfd St. Marien, Telefon 0 25 53 /63 85) oder Brigitte Kuhlmann (ebenfalls kfd St. Marien, Telefon 01 60 / 8 72 78 53), wenden.