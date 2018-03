Kontakte zu Betrieben knüpfen

Insgesamt 327 anerkannte Ausbildungsberufe gibt es dem Bundesinstitut für Berufsbildung zufolge in Deutschland – da fällt es Jugendlichen oft schwer, einen Überblick zu bekommen und eine Wahl zu treffen. „Und die Möglichkeiten, berufliche Tätigkeiten im Alltag zu beobachten und Kontakte zu Firmen vor Ort zu knüpfen, sind nicht besonders groß“, heißt es in einer Pressemitteilung der Realschule. Wer wisse schon, was für Arbeiten in der Feinwerkmechanik, Verfahrenstechnologie oder in der Zerspanungstechnik anfallen? Oder womit genau sich eine Fachkraft für Lebensmitteltechnik befasst? Was ein technischer Produktdesigner oder ein Kaufmann für Büromanagement macht?

Hilfestellung will hierbei das Projekt „Berufe begreifen“ geben. Dieses wird seit nunmehr zwölf Jahren von der Haupt- und der Realschule durchgeführt und „erzielte bisher durchweg positive Resonanz seitens der Schüler, der Eltern, der Lehrer und der teilnehmenden Betriebe“, heißt es in der Pressemitteilung. In diesem Jahr ist erstmalig auch das Gymnasium mit dabei.

Am Donnerstag (9. März) besteht also erneut für etwa 320 Schüler der neunten Klassen und ihre Eltern von 8 bis 15 Uhr in der Stadthalle die Möglichkeit, viele unterschiedliche Ausbildungsberufe kennenzulernen. 41 Betriebe aus Och­trup und Umgebung stellen sich und die möglichen Ausbildungsberufe vor. Die Jugendlichen haben die Möglichkeit, Kontakte zu Firmen vor Ort zu knüpfen und die Betriebe sowie deren Ausbildungsbeauftragte kennenzulernen. Außerdem können sie durch praktische Übungen und motivierende Gespräche typische Tätigkeiten der einzelnen Ausbildungsberufe in den Blick nehmen und ausprobieren.

Die Veranstaltung, die von der Stadt Ochtrup unterstützt wird, soll den Jugendlichen nach dem Schulpraktikum als weitere berufliche Orientierungsmöglichkeit für zusätzliche freiwillige Praktika und die anschließende Bewerbungsphase dienen.

Besonders erfreulich für das Organisationsteam aus Lehrern der Hauptschule (Gabi Hartung-Elling, Raphael Floren, Reinhard Homann, Hermann Slüter und Rudi Uphoff), der Realschule (Mechthild Bömelburg, Gabi Roth und Christiane Tellmann) und des Gymnasiums (Anne Havers) sowie Monika Brinkschmidt als Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Ochtrup: In diesem Jahr ist es gelungen, die Zahl der teilnehmenden und ausstellenden Betriebe sogar leicht zu erhöhen. Neben Firmen aus der Agrartechnik, der Lagerlogistik, dem Einzelhandel und dem Gesundheitswesen werden Versicherungsunternehmen und Handwerksbetriebe ihre Ausbildungsberufe in der Stadthalle präsentieren. Außerdem ist die Arbeitsagentur mit einem Stand dabei.