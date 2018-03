„Die Gefahr, dass eine scheinbar tragfähige Eisfläche plötzlich nachgibt, besteht grundsätzlich bei jedem See oder Teich“, schreibt die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung. Bei Bächen und Flüssen sei das Risiko jedoch besonders hoch. Denn während die Eisschicht auf einem natürlichen Gewässer immer weiter in die Tiefe vordringe und langsam einen tragfähigen Untergrund bilden könne, reiße die Eisschicht bei fließendem Gewässer wegen des schwankenden Wasserspiegels immer wieder auf. Durch die Risse steige Wasser empor und bilde eine neue, dünnere Eisschicht, die bei Belastung natürlich leicht wieder brechen könne.

„Das Betreten der Seen ist jedoch nicht nur leichtsinnig und gefährlich, es sollte auch aus Naturschutzgründen tabu sein“, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Wenn die Seen zugefroren sind, zögen sich die Wasservögel auf die noch freien Stellen zurück. An diesen letzten „Fluchtstellen“ würden die Vögel durch den Menschen empfindlich gestört. Deshalb bittet die Stadt Ochtrup in ihrer Mitteilung alle Spaziergänger nachdrücklich darum, die Eisflächen nicht zu betreten.