„Der Roman befasst sich mit einem aktuellen, aber gar nicht neuen Thema“, heißt es in einer Ankündigung. Der Journalist Manoukian , der viele Jahre als Kriegsreporter tätig war, führt in seinem Romandebüt das Schicksal von Flüchtlingen aus Moldawien, Bangladesch und Somalia in den 90er-Jahren in Frankreich zusammen und schildert ihr Leben in der Illegalität, in ständiger Bedrohung vor Gewalt und Angst vor der Zukunft. „Deutlich wird in diesem Buch, dass sich an Fluchtgründen, Gefahren und Lebensbedingungen für die Geflüchteten in den letzten Jahrzehnten wenig geändert und noch weniger verbessert hat“, schreiben die Veranstalter.

Dorothee Calvillo , die nach dem Abitur unter anderem in Italien Romanistik studierte, übersetzte neben ihrer Tätigkeit als Spanisch-Dozentin einige Jahre lang überwiegend technische Texte. „Irgendwann zog es mich von den Achsen und Motoren zur Literatur“, wird sie in der Ankündigung zitiert. Nach verschiedenen kürzeren literarischen Texten ist „Nachtvögel“ ihre erste Übersetzung in Romanformat.

Die Arbeit an dem Buch sei eine Herausforderung gewesen, schildert sie. Nicht nur sprachlich, sondern auch inhaltlich, denn die von Manoukian eindrucksvoll beschriebenen Schicksale seien ihr immer wieder sehr nahe gegangen. „Dass Betroffenheit und Anteilnahme durch die Übersetzung nicht verloren gegangen sind, wird die Übersetzerin bei ihrer Lesung in Och­trup unter Beweis stellen“, kündigen die Veranstalter an.

Im Anschluss steht Doro­thee Calvillo für Fragen über ihre Tätigkeit als Übersetzerin und an dem Roman zur Verfügung. Karten für die Veranstaltung zum Preis von drei Euro gibt es ab sofort in der Bücherei St. Lamberti und an der Abendkasse.