Zahlreiche Geschäfte, Vereine, Institutionen, Fitnessstudios, Filialisten und Unternehmen wollen Aktionen zum Thema „Fitness und Gesundheit“ zeigen. Das Angebot reicht dabei von Frühlingsgerichten über Informationen zur Gesundheit und Elektrofahrrädern bis hin zu Sport und Frühlings-Outfit-Tipps. Die Geschäfte in der Innenstadt und im Outlet-Center locken von 13 bis 18 Uhr zum Bummeln und Einkaufen. Cafés, Kneipen und Restaurants laden zum Verweilen ein.

Auf dem Pottbäckerplatz ist unter anderem der Fitnessclub Vital-Fit vertreten. Die Mitarbeiter präsentieren ein TRX-Mitmachprogramm und informieren zu gesundheitsorientiertem Training. Ein Tipp für alle Fahrradbesitzer zum Saisonstart: Die Jungen und Mädchen der KjG St. Marien starten wieder eine Fahrradputzaktion auf dem Pottbäckerplatz. Der Erlös kommt ihren Projekten zugute. Wer sein Immunsystem stärken möchte, ist bei der Alten-Stadt-Apotheke richtig, wo eine Produktprobe ausgeschenkt wird. Außerdem gibt es ein Schatzspiel für Kinder. In der Buchhandlung Steffers an der Bahnhofstraße startet eine Schulranzenparty.

Im DOC hat der Ochtruper Schachklub ein überdimensionales Schachspiel aufgebaut. Fans von Borussia Dortmund dürfen sich auf das BVB-Maskottchen „Emma“ freuen.

In der Innenstadt bietet die Montagstreff-Gruppe aus Metelen selbstgebastelte Osterdekoration an. Der Erlös kommt der Kinderkrebshilfe Münster zugute. Die Medikon gGmbH stellt den Bachelor-Studiengang Soziale Arbeit vor und bietet die Fotoaktion „Graduierung“ an.

Der DRK-Ortsverein führt in der Weinerstraße eine Blutdruck- und Blutzuckermess-Aktion durch und lädt zu Kaffee und Kuchen ein. Und das Leineweberhaus an der Laurenzstraße öffnet ebenso seine Türen wie das Puppen- und Spielzeugmuseum an der Gronauer Straße. Auch die Kiepenkerle sind wieder unterwegs und verteilen Gesundes aus ihren Kiepen. Auf den Nachwuchs wartet ein Märchenkarussell und ein Luftballonkünstler. Für die musikalische Gestaltung des Nachmittags ist der Christliche Posaunenchor zuständig.