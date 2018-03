Tettkes und Herrmanns Winterinsel

„Da haben die doch gepfuscht“, ist sich ein Besucher bei der Eröffnung der Fotoausstellung „Farben Islands“ im Forum der Bücherei St. Lamberti am Donnerstagabend ganz sicher. Beeindruckt betrachtet er die zahlreichen auf Künstlerleinwänden abgedruckten Fotografien, welche Steffi Herrmann und Chris Tettke bei einer fünftägigen Fotosafari auf der nördlichen Insel gemacht haben.

Das aber stellen die beiden Fotografen in ihren Begrüßungsworten direkt klar: „Wir haben im Nachhinein nicht an irgendwelchen Reglern gespielt.“ Zusammen erzählen sie den Besuchern der Ausstellungseröffnung von ihrer Urlaubsreise, mit der Steffi Herrmann ihren Mann im vergangenen Juni zum Geburtstag überraschte. „Von da an haben wir uns gemeinsam darauf gefreut, bis es am 2. Januar dann endlich losging“, erzählt Steffi Herrmann.

Natürlich hätten sie von vorneherein das Ziel gehabt, tolle Fotos zu machen. Eine Ausstellung sei aber eigentlich gar nicht geplant gewesen. „Erst, als wir uns die Bilder zu Hause gemeinsam angeschaut haben, war uns klar, dass sie ausgestellt werden müssen“, berichtet Chris Tettke. Einen Unterstützer dieser Idee hatte er mit Olaf Lewejohann schnell gefunden, sodass die Ausstellung bereits vier Wochen nach der ersten Anfrage in die Tat umgesetzt werden konnte. „Es ist ja schön, dass gute Sachen schnell gelingen“, freute sich der Büchereileiter. „Ich finde diese Fotos sehr beeindruckend. Sie wirken auf uns“, so Lewejohann.

Eröffnung der Fotoausstellung „Die Farben Islands“ 1/21 Die Farben Islands stehen im Mittelpunkt der gleichnamigen Ausstellung von Chris Tettke und Steffi Herrmann. Am Donnerstagabend wurde sie eröffnet. Zahlreiche Besucher warfen dabei erste Blicke auf die Werke der beiden Ochtruper Fotografen. Foto: Maximilian Stascheit

In unterschiedlichen Formaten wurden die Naturfotografien auf Leinwand gebracht und zieren nun sämtliche Wände des Büchereiforums. Auch im Eingangsbereich der Bibliothek lassen sich einige Werke bestaunen. Darauf zu sehen sind idyllische Winterlandschaften, die von Pferden durchritten werden. Ein rotes Haus mitten im Schneegebiet. Gefrorene Wasserfälle, die mit ihrer grünen Farbpracht aussehen wie gemalt. Und natürlich die Sonnenuntergänge, welche die gesamte Natur in zauberhafte Farbtöne in rot und lila hüllen.

Die zahlreichen Besucher – unter ihnen die deutsche Fotomeisterin Maria Menze – zeigten sich davon ebenfalls begeistert und verharrten oft lange vor einzelnen Werken. Insgesamt hätten sie jedoch nur 21 Stunden Zeit gehabt, um die prachtvolle Natur abzulichten, wie Chris Tettke erklärt. Denn erst um zehn Uhr morgens geht in Europas zweitgrößtem Inselstaat die Sonne auf. Spätestens um fünf Uhr am Nachmittag ist sie auch schon wieder verschwunden. Einen Tag nutzten sie außerdem für eine Exkursion nach Reykjavík, ein anderer war völlig verregnet. „Wenn man die drei verbleibenden Tage zusammenrechnet, kommt man auf 21 Stunden“, so Tettke. Diese nutzte das Paar für drei Touren, auf denen es 1000 Kilometer zurücklegte.

Einig waren sich die beiden darin, dass dies aber nicht der letzte Besuch Islands gewesen sein soll. „Wir haben beschlossen, dass das jetzt unsere Winterinsel ist“, erzählt Steffi Herrmann. Das Hostel für nächstes Jahr ist bereits gebucht.