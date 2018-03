„Von himmelblau bis sonnengelb“ ist die Ausstellung im „Wohnzimmer“ des Steinfurter Kunstvereins überschrieben, die mit fast 40 Bildern Kunstträume und Lebensräume der Emsdettener Künstlerin, die lange in Ochtrup gewohnt hat, zeigt.

Ulrike Wachsmund vom Vorstand der Galerie Münsterland in Emsdetten beschrieb in ihrer kurzen, der Malerin herzlich verbundenen Ansprache, die Bilder als „Ausdruck des inneren Kerns der Künstlerin, die auch den inneren Kern der Betrachter anspricht. Die entstehenden Landschaften“, so Wachsmund weiter, „sind abstrakt und dennoch sehr real: Wir sehen Wasser, Flüsse, das Meer, Inseln, Erde, Licht und Schatten, spüren Wärme und Kälte, den Lebensraum Natur und darin auch den Menschen in seinen unendlichen Variationen und Ausgestaltungen, seinen Fragen an das Leben.“

Der Chor „Signale“, in dem auch Barbara Feiden seit Langem singt, ließ die Eröffnungsbesucher erst von einem Hotel in California träumen, um anschließend zu Herzen und in die Beine gehende Zulu-Musik aus Afrika anzustimmen. Aus guten Gründen, denn Barbara Feiden unterstützt mit ihrer Kunst seit vielen Jahren ein Kinderprojekt in Dimbaza/Südafrika. Wie bei den Kalendern auch, fließt der Verkaufserlös der Feiden-Bilder nach Abzug der Materialkosten zu 100 Prozent an das Projekt, das auch von den „Signale“-Sängern gefördert wird.

Kein Wunder, dass einige Bilder schon am Eröffnungsabend neue Besitzer fanden. Wer sich in diesen winterlichen Tagen nach himmelblauen und sonnengelben Lichtblicken sehnt – die Ausstellung ist noch bis zum 8. April samstags und sonntags von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Und weil beschriebene Kunst halt wie erzähltes Mittagessen ist, lohnt ein Besuch im Huck-Beifang-Haus mehr als diese 300 Wörter.