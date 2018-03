„Da im Vorjahr aus Musikvereinen der Umgebung der konkrete Wunsch nach einem solchen Workshop aufkam, wurde dieses Angebot nun kreiert“, erklärte Andreas Hermjakob , Leiter der Musikschule. Insgesamt fanden über das Wochenende fünf verschiedene Workshops mit unterschiedlichen Schwerpunkten statt.

Und sogar prominenter Besuch war in der Lambertischule anwesend: Altfrid M. Sicking , Vibrafonist der „Götz Alsmann Band“, agierte am Samstag als Dozent und brachte den Teilnehmern aller Altersgruppen Tipps bei, die zur Verbesserung der allgemeinen Spieltechniken dienen sollten.

Dass es dabei nicht nur auf die Praxis, sondern ebenso auf die Theorie ankam, zeigte sich schnell. Denn bevor die Teilnehmer des Kurses lostrommeln konnten, gab Sicking eine umfassende Einführung in die Materie und erklärte unter anderem, was man beim Stimmen der Snare Drum (kleine Trommel) unbedingt beachten muss. Ihr aktives Interesse und den Wunsch, etwas Neues zu lernen, bekundeten die Trommlerinnen und Trommler durch die vielen Fragen, die sie dem Experten währenddessen stellten.

Als es dann ans Trommeln selbst ging, wurde es erst einmal laut. Die ratternden Snares erfüllten die gesamte Eingangshalle der Lamberti­schule mit großem Sound.

Nachdem Sicking dann noch auf die verschiedenen Möglichkeiten der Stockhaltung einging, beschäftigte sich die Gruppe nun mit dem Wirbeln. „Der Trommelwirbel ist einer der ältesten und wichtigsten, aber auch schwersten Bereiche des klassischen Trommelns“, erklärte der Vibrafonist. Sowohl auf der kleinen Trommel als auch auf der Kesselpauke zeigte er den Kursteilnehmern die verschiedenen Techniken und Möglichkeiten des Wirbelns.

Am Ende des Workshops für Trommeln und Pauken zeigte sich Sicking sehr zufrieden: „Ich bin überrascht, dass die Teilnehmerzahl so hoch ist. Es ist einfach eine super Sache, dass Leute von überall die Möglichkeit bekommen, sich kostengünstig an so einem Projekt zu beteiligen“, betonte er.

Neben Sicking gab es noch einen weiteren prominenten Gast: Schlagzeuger Mike Förster, bekannt in der Schlagerszene und auch Lehrer an der Musikschule, führte am Sonntag als Dozent durch den Workshop für das Cajon. Über Försters und Sickings Beteiligung an der Veranstaltung zeigte Hermjakob sich sehr glücklich. „Ich freue mich, dass das alles so gut funktioniert hat. Mit etwa 40 Belegungen ist die gesamte Veranstaltung wirklich gut besucht.“