Ochtrup -

Fast der gesamte alte Vorstand ist auch der neue: Bei der Generalversammlung der KAB St. Paulus am Sonntag wurden die erneut kandidierenden Vorstandsmitglieder in ihren Ämtern bestätigt. Damit geht die KAB laut einer Pressemitteilung mit beinahe derselben Mannschaft die Arbeit in den kommenden zwei Jahren an.