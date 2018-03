Gregoria Garcia Salas, da klingt schon der Name wie Musik. Und die spielte beim 90. Geburtstag der jung gebliebenen Señora aus Valverde del Camino eine nicht ganz unwichtige Rolle.

Geboren ist die heute sehr rüstige und freundliche Dame 1928 in Ochtrups spanischer Partnerstadt. Aber lange bevor die spanisch-deutsche Freundschaft so richtig auf Touren kam, wagte sie schon den großen Schritt in die münsterländische Töpferstadt. Über 30 Jahre lebte und arbeitete sie in Ochtrup. Ihr Mann José fand damals in Och­trups Textilindustrie Arbeit. Erst nutzte er allein die sich bietende Chance auf Arbeit, aber schon ein Jahr später kam seine Frau Gregoria mit den fünf Kindern nach. Und die beiden haben ihre ganz eigenen und persönlichen Spuren hinterlassen.

Aus der großen Familie sind einige Angehörige der heutigen Oma gefolgt und von Valverde nach Ochtrup gegangen. Andere wiederum bevölkerten die balearischen Inseln, um dann irgendwann wieder in die Töpferstadt zu ziehen, oder sie wurden im Nordwesten Spaniens heimisch.

Gregoria Garcia Salas selbst hat irgendwann wieder die Heimreise nach Andalusien angetreten. Aber durch die große Familie und den Kontakt der spanischen Asociación Cultural Amigos de Ochtrup mit dem deutschen Freundeskreis Valverde Ochtrup hat es immer Austausch und Gastfreundschaft gegeben. Gregoria Garcia Salas war also immer gut vernetzt und interessiert, was sich in Sachen Familie und Städtepartnerschaft tat.

Beim jüngsten Besuch einer fast 70-köpfigen Gruppe aus Deutschland in Valverde del Camino im Herbst 2017 knüpfte sie ganz zwanglos zu dem mitgereisten Christlichen Posaunenchor Kontakte. Der Señora imponierte, dass die flotte Musikertruppe sowohl weltliche wie auch religiöse Musik in ihrem Repertoire hat. Wenn es irgend ging, war sie bei den Auftritten in Spanien dabei. Bei einem dieser Treffen erzählte sie den Musikern, dass sie im Frühjahr 2018 ihren 90. Geburtstag in Ochtrup feiern wolle. „Wenn Sie in Ochtrup feiern, bringen wir Ihnen ein Ständchen“, hatten die Musiker damals versprochen.

Der Geburtstag kam näher, Gregoria Garcia Salas setzte sich allein in den Flieger nach Deutschland, wurde am Flughafen von ihrer Familie abgeholt und in die Töpferstadt gebracht, wo alles für das Fest in der Gaststätte „Alt Ochtrup“ vorbereitet war.

Familie und Gäste kamen, wurden geherzt und brachten die besten Wünsche mit. Und plötzlich wurde der Raum noch voller. Mit großen und kleinen Blasinstrumenten waren die Musiker des Posaunenchores, wie in Spanien versprochen, zur Stelle und spielten zur großen Freude der Jubilarin auf. Das Geburtstagskind nahm zwischen den Musikern Platz, freute sich über den Hymnus „Zur Feier des Tages“, über „Viel Glück und viel Segen“ und natürlich über das spanische „Salve de la misa rociera“ – ein bekanntes Lied über die Verehrung Marias. Merke: Musik verbindet Menschen – egal welchen Alters.