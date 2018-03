Das Publikum dürfe sich auf Arbeiten aus den verschiedensten Bereichen wie Malerei, Plastik, Zeichnung oder Installation freuen, kündigen die Leistungskursschüler in einem Pressetext an. Die Eröffnung dieser Ausstellung findet am Donnerstag (8. März) um 18 Uhr in der Galerie des Designer Outlets Centers (DOC) statt. „Musikalisch wird die Ausstellung der angehenden Abiturienten mit der Musik der Sophisticated Ladies and Gents abgerundet“, schreibt der Leistungskurs. Für die Öffentlichkeit zu sehen sein wird die Ausstellung noch bis zum 14. März (Mittwoch). Alle Kunstinteressierten, Freunde des Gymnasiums und Besucher des Outlets dürfen sich dann auch noch nach der Eröffnung die Werke zu Gemüt führen.