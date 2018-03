„See the Sign“ als Headliner im Freiraum

Ochtrup -

„For me, living and making music, they‘re one thing”, soll John Frusciante einmal gesagt haben: „Für mich sind Leben und Musikmachen eine einzige Sache.“ Dieses Zitats des ehemaligen Gitarristen der „Red Hot Chili Peppers“ bedienen sich die Mitglieder von „See the Sign“, um ihr eigenes Verständnis von Musik auszudrücken. Am Freitag (9. März) ist die Band zu Gast im Jugendcafé Freiraum.