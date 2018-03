Die Ungarin Ildikó Szabó , geboren 1993, wurde nach mehreren Auszeichnungen in ihrem Fach als Stipendiatin des Deutschen Musikwettbewerbs in die Bundesauswahl Konzerte Junger Künstler aufgenommen. Jesse Flowers , geboren 1994 in Sidney, studierte an der Australian National University und erhielt 2015 ein Stipendium des Darmstädter Musikpreises, das begabte Nachwuchsmusiker unterstützt.

„Das Konzertprogramm der beiden talentierten jungen Künstler auf Haus Welbergen reicht vom berühmten italienischen Cello-Virtuosen Luigi Boccherini über Franz Schubert bis zu Astor Piazolla“, schreibt die Stadt. Die meisten Stücke seien Bearbeitungen für ihre Instrumente. So werde in Boccherinis c-Moll-Sonate der Basso continuo von der Gitarre übernommen. Schuberts Arpeggione-Sonate sei ursprünglich für ein gitarren­ähnliches Instrument mit Bogenführung („Arpeggione“) geschrieben worden. Seinen Part übernehme nun das Cello, während die Klavierstimme auf die Gitarre übertragen werde. Im Mittelpunkt des Programms steht die Gitarrensonate op. 47, ein Werk von virtuoser Melodik des zeitgenössischen argentinischen Komponisten Alberto Ginastera.