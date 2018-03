Einblicke in das Leben in Surinam

Ochtrup -

Anlässlich des Weltgebetstages kamen jetzt 40 Frauen in der Alten Kirche in Welbergen zu einem ökumenischen Gottesdienst zusammen. „Schwerpunktland war in diesem Jahr Surinam, das kleinste Land des Subkontinents Südamerika“, schreiben die Frauen in einem Pressbericht.