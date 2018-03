Wie die Sparkasse mitteilt, erzielte Julian Feldevert den zweiten Platz in der Kategorie „Nachhaltigkeitswertung“ des Studenten-Wettbewerbs und erwirtschaftete einen Ertrag in Höhe von 9254,96 Euro. In der gleichen Wertung erreichte das Team „Die Zuckerschlecker“ mit Fabian Kappelhoff und Sebastian Wigger sowie Max Paßlick und Marek Brüning einem Ertrag von 4249,51 Euro und damit bei den Schülern den dritten Platz. In Frankfurt nahmen die Gewinner ihre Urkunden in Empfang. Lina Weßling und Jana Rengers betreuten das Planspiel von Seiten der Sparkasse, Thorsten Mühlemeier als Lehrer.