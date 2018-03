Frau bei Zusammenstoß von Pkw und Lkw verletzt

Kurz nach dem Zusammenstoß ihres Mercedes A-Klasse mit einem Container-Lkw war ein Rettungswagen aus Ochtrup vor Ort, der sich gerade auf dem Rückweg von einem Krankentransport nach Rheine befand. Die Besatzung forderte gleich weitere Feuerwehr- und Einsatzkräfte an.

Die Frau war nach Angaben der Polizei um 8.14 Uhr mit ihrem Auto von Rothenberge kommend auf der K 61 unterwegs und wollte wahrscheinlich über die K 57, die von Ochtrup nach Neuenkirchen führt, in die Bauerschaft Brechte fahren. Dabei übersah sie den aus Ochtrup kommenden Lastwagen mit Anhänger. Der 56-jährige Lastwagenfahrer versuchte noch auszuweichen und zu bremsen, kollidierte aber mit dem Pkw der 28-Jährigen. Während der Mercedes von der Wucht des Aufpralls in den Straßengraben katapultiert wurde, blieb der Lkw leicht versetzt auf der Straße stehen.

Unfall auf der Bilker Straße 1/10 Bei einem Unfall auf der Bilker Straße wurde am Mittwochmorgen eine 28-jährige Frau verletzt. Foto: Martin Fahlbusch

Bei einem Unfall auf der Bilker Straße wurde am Mittwochmorgen eine 28-jährige Frau verletzt. Foto: Martin Fahlbusch

Bei einem Unfall auf der Bilker Straße wurde am Mittwochmorgen eine 28-jährige Frau verletzt. Foto: Martin Fahlbusch

Bei einem Unfall auf der Bilker Straße wurde am Mittwochmorgen eine 28-jährige Frau verletzt. Foto: Martin Fahlbusch

Bei einem Unfall auf der Bilker Straße wurde am Mittwochmorgen eine 28-jährige Frau verletzt. Foto: Martin Fahlbusch

Bei einem Unfall auf der Bilker Straße wurde am Mittwochmorgen eine 28-jährige Frau verletzt. Foto: Martin Fahlbusch

Bei einem Unfall auf der Bilker Straße wurde am Mittwochmorgen eine 28-jährige Frau verletzt. Foto: Martin Fahlbusch

Bei einem Unfall auf der Bilker Straße wurde am Mittwochmorgen eine 28-jährige Frau verletzt. Foto: Martin Fahlbusch

Bei einem Unfall auf der Bilker Straße wurde am Mittwochmorgen eine 28-jährige Frau verletzt. Foto: Martin Fahlbusch

Bei einem Unfall auf der Bilker Straße wurde am Mittwochmorgen eine 28-jährige Frau verletzt. Foto: Martin Fahlbusch

Die junge Frau war in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Der zuerst angeforderte Notarzt wurde mit dem Rettungshubschrauber an die Unfallstelle geflogen. Wegen des starken Nebels mit Sichtweiten unter 50 Metern konnte der Helikopter jedoch nicht landen. So wurde ein Arzt mit dem Notarztwagen geordert.

Die Freiwillige Feuerwehr aus Ochtrup, die mit 26 Einsatzkräften und mehreren Fahrzeugen am Unfallort eintraf, musste mit schwerem Gerät, Spreizer und Rettungsschere die ansprechbare Frau aus dem Mercedes befreien, nachdem sie noch im Wagen erstversorgt worden war.

Aus ihrem Fahrzeug befreit, wurde die 28-Jährige ins Matthias-Spital nach Rheine gebracht. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Den Schaden, der an beiden Fahrzeugen entstand, schätzt die Polizei auf rund 26 .000 Euro. Die Kreisstraße musste in beide Fahrtrichtungen für etwa zwei Stunden gesperrt werden.