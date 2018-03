Am Freitag und Samstag (9. und 10. März) findet der M4M-Flohmarkt im ehemaligen DRK-Zentrum statt. Jeder Verkäufer erhält vor Ort eine Nummer und darf maximal 50 Kleidungsstücke sowie unbegrenzt Spielzeuge und Bücher abgeben. Folgende Artikel werden angenommen: aktuelle Kinderoberkleidung Sommerkollektion in den Größen 50/56 bis 188, Babyartikel und Spielsachen.

Folgende Artikel werden nicht angenommen: Unterwäsche, Socken, Strumpfhosen, Strampler und Schlafanzüge ab Größe 68, Bade- und Kommunionkleidung, Mädchen-Schlaghosen ab Größe 128, Turn-, Fußball- und Ballettschuhe, Inliner, Stofftiere, Spielzeug mit Stoffanteil, Babyspielzeug Nester und Himmel für Babybetten, Federbetten, Kopfkissen, Lammfell, Windeleimer und Hygieneartikel, Sterilisatoren und Flaschenwärmer, Fahrräder ab Größe 26, Fahrradhelme, Koffer sowie Video- und Hörspielkassetten.

Um die Wartezeiten bei der Annahme zu verringern, wurden die Annahmezeiten erweitert: Freitag (9. März) von 8.30 bis 11.30 Uhr und von 14.30 bis 16.30 Uhr. Verkäufer sollten die Artikel im Vorfeld nach Preisen sortieren.

Am Samstag (10. März) öffnet der Flohmarkt um 9 Uhr für Rollstuhlfahrer sowie Schwangere (Mutterpass) und ihre Partner. Von 10 bis 12 Uhr ist Verkauf für alle Interessenten. Die Abholung der nicht verkauften Artikel und die Auszahlung an die Verkäufer erfolgt am selben Tag von 15 bis 15.30 Uhr. 80 Prozent des Verkaufserlöses gehen an die Verkäufer. Mit den restlichen 20 Prozent werden laufende Kosten gedeckt. Überschüsse werden für Kinder in der Region gespendet.