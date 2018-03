Eine Kämpferin mit Träumen

Hazal Derya Bazo hat einen Traum. „Ich möchte mich mit einer eigenen Modefirma selbstständig machen, deren Kleidung in der Türkei produziert und in Deutschland vermarktet wird“, erzählt die 24-Jährige. Schon seit dem Kindesalter verfolgt sie dieses Ziel akribisch. Viele Hürden stellten sich ihr dabei bereits in den Weg, die sie bisher aber stets mit Fleiß und Ehrgeiz zu überspringen wusste.

Die Kurdin wurde in der Türkei geboren, floh aber bereits im Alter von fünf Jahren mit ihrer Familie wegen der schwierigen politischen Situation nach Deutschland. Doch als illegale Flüchtlinge mussten die Bazos lange für eine Aufenthaltsgenehmigung kämpfen, obwohl sie sich schnell integrierten.

Nach einem Jahr im Kindergarten ging Hazal Derya Bazo wegen der Sprachbarrieren in die Vorschule. Mittlerweile spricht sie völlig akzentfrei, legte in Münster ihr Abitur ab – Abschluss mit der Note 1,2. Leistungskurs Deutsch.

Das alles erzählt sie mit viel Stolz, strahlenden Augen und nie ohne ein breites Lächeln. Freunde bezeichnen sie als „toughe Powerfrau“, und Hazal Derya Bazo gefällt diese Beschreibung. „Was ich mir vornehme, schaffe ich auch“, sagt sie selbstbewusst. „Man muss nur manchmal bereit sein, dafür auch Umwege zu gehen.“

Die 24-Jährige sitzt im Restaurant „Dal Compare“ mit Blick auf den Lambertikirchplatz. Der von ihren Eltern geführte Gastronomiebetrieb ist ihr zweites Zuhause. Hier arbeitet sie in der Bewirtung, macht außerdem die Personalplanung und Buchhaltung. „Die Nächte sind zum Studieren da, die Abende fürs Restaurant“, beschreibt sie ihren Tagesablauf, der für Freizeit kaum Platz lässt.

Kürzlich schloss sie ihre dreieinhalbjährige Ausbildung an der Modeschule Münster ab und präsentierte im Januar bei der Fashion-Show „Students on Catwalk“ ihre Abschlusskollektion. Dazu stellte sie einen Businessplan für ihr eigenes Label auf, kreierte eine sechsteilige Gesamtkollektion für ihre „HDB-Line“. „Ich wollte einfache und geradlinige Kleidung machen, die Wert auf feine Details legt und ohne viel Glitzer auskommt“, beschreibt sie die Kleider und hat dafür eine bestimmte Zielgruppe im Blick: „Die Kollektion soll sich an selbstbewusste, emanzipierte Frauen richten.“ Sie würde ihre Kollektion bestimmt gern selber tragen.

Direkt im Anschluss an die Ausbildung begann sie ein Bachelor-Studium, das die Schule in Kooperation mit der FHM Bielefeld durchführt. Danach möchte sie zunächst in einer großen Firma arbeiten, um in der Modebranche Fuß zu fassen. Doch das große Ziel bleibt die Selbstständigkeit.

Hazal Derya Bazo Foto: Elena Bachorz

„Ich möchte Frauen in der Türkei helfen, selbstständig zu sein. Sie sollen ihr eigenes Geld verdienen können, ohne abhängig von einem Mann zu sein“, erklärt sie ihre Ziele. Faire Arbeitsbedingungen sind ihr wichtig, doch in deutschen Marktstrukturen sei eine solche Produktion unvorstellbar. „Ich kann keinem Schneider einen Stundenlohn von 15 Euro bezahlen und ein Stück für 20 Euro verkaufen.“ Eine Herstellung in Asien komme ebenfalls aber nicht infrage. Denn dort, davon ist die Designerin überzeugt, sei Produktion nur durch Ausbeutung möglich. „Jeder, der die Kleidung trägt und der sie macht, sollte dieselben Lebensbedingungen haben“, lautet ihr Ziel.

Der Türkei ist Hazal Derya Bazo – Freunde sprechen sie meist mit ihrem Zweitnamen an – immer noch eng verbunden. Ihre Großeltern leben noch heute in dem 1000-Einwohner-Dorf Mala­taya, pflücken in täglicher Handarbeit Aprikosen auf ihrer Farm, wo auch die Enkelin viel Zeit ihrer Kindheit verbrachte.

Ihre Heimat aber ist Deutschland – mit dem Herkunftsland kann sich Hazal Derya Bazo nur noch wenig identifizieren. „Wenn ich da bin, merken die Leute auch direkt, dass ich keine von denen bin“, erzählt sie. Zu sehr habe sie die deutschen Tugenden bereits verinnerlicht. Mit Ehrgeiz und Zielstrebigkeit hat die junge Modedesignerin bereits viele Zwischenziele erreicht, um sich den Traum vom eigenen Label zu erfüllen. Denn das ist ihr Lebensmotto: „Verfolge immer deine Ziele, auch wenn dir Steine in den Weg gelegt werden.“