Anpacken und ausprobieren

Rund 320 Neuntklässler von Hauptschule, Realschule und erstmals auch vom Gymnasium nutzten am Donnerstag in der Stadthalle die Chance, mehr über verschiedene Berufsbilder zu erfahren und mit Betrieben aus der Töpferstadt und Umgebung in Kontakt zu treten.

Wie Millan Rewer, Lara Lewing und Remscha Liaqat zum Beispiel. Die Mädchen wissen schon recht genau, in welche Richtung es sie beruflich zieht: Die eine möchte Altenpflegerin oder Erzieherin werden, die nächste findet die Bereiche Logopädie oder Ergotherapie spannend, und die Dritte im Bunde reizt ein Job in der Verwaltung. Und so informierten sich die Schülerinnen ganz gezielt bei den Vertretern ihrer Wunschjobs. Aber sie schnupperten auch in andere Bereiche herein: „Mal bei einem Maler oder bei einem Mechatroniker zu gucken und sich etwas erklären zu lassen, ist ja trotzdem ganz spannend.“

Auch für die Betriebe war die Messe erneut eine Gelegenheit, junge Menschen für ihren Beruf zu begeistern – in Zeiten, in denen es immer schwieriger ist, geeigneten Nachwuchs zu finden. Etwa 40 Unternehmen aus der Region hatten einen Stand in der Stadthalle aufgebaut. Wie zum Beispiel Zimmerer Günther Hoffstedde aus Wettringen: „Es ist super, dass diese Veranstaltung so ortsnah ist“, befand der Handwerker.

Angetan zeigten sich auch die organisierenden Lehrer der drei Ochtruper Schulen. „Das wird hervorragend angenommen – wenn auch leider wieder nur wenige Eltern dabei waren“, sagte etwa Gabi Roth. „Die Veranstaltung macht auch für unsere Schüler richtig viel Sinn“, lautete das Fazit von Anne Havers als Vertreterin des Gymnasiums, das in diesem Jahr erstmals an „Berufe begreifen“ teilnahm. „Hier können die Schüler schon einmal Kontakte für ihr Praktikum in der zehnten Klasse knüpfen.“ Eine gelungene Premiere also – Wiederholung geplant.