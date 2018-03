Ein erster Schritt zum Lebensretter

Sie weiß ganz genau, wovon sie spricht. Nadine Bachem hat schließlich selbst schon einmal Stammzellen gespendet. „Das tut überhaupt nicht weh“, versichert die 25-Jährige, als sie am Donnerstag vor Oberstufenschülern des Gymnasiums steht. Als ehrenamtliche Mitarbeiterin der DKMS ist die Jura-Studentin nach Och­trup gekommen, um über das Thema Stammzellspende zu informieren.

Doch bei Worten soll es an diesem Tag nicht bleiben: Im Anschluss an den Vortrag von Nadine Bachem in der Aula sind die Schüler selbst gefragt – mit Taten. Wer 17 Jahre oder älter ist, kann sich freiwillig als möglicher Spender registrieren lassen, um einem Blutkrebspatienten zu helfen. Und das wollen offenbar viele: Im Foyer der Schule bildet sich in der sechsten Stunde eine lange Schlange, und nach und nach treten die Jugendlichen in den Aufenthaltsraum der Oberstufe ein.

Dort sitzen 15 Helfer – ebenfalls Schüler – an einer langen Tischreihe und warten mit Wattestäbchen und Fragebögen auf die Freiwilligen. Sie haben

Ein Schüler beim Wangenabstrich. Foto: Anne Spill

vorher eine kleine Schulung erhalten und erklären ihren Mitschülern nun, was zu tun ist: einfach den Mund öffnen und mit den Stäbchen – insgesamt drei – einen Abstrich von der Wange nehmen. Dann gilt es noch, einige Fragen zur Person zu beantworten – fertig. Die Proben gehen danach ins Labor der DKMS, wo die Gewebemerkmale des möglichen Spenders bestimmt werden. Passen sie zu denen eines Patienten, der eine Stammzellespende braucht, meldet sich die gemeinnützige Gesellschaft wieder.

So war es auch vor zwei Jahren, als die Aktion erstmals am Ochtruper Gymnasium stattfand. Damals ließen sich 90 Schüler registrieren. „Daraus ging dann tatsächlich ein Spender hervor“, weiß Nadine Bachem zu berichten.

Ein Ansporn für die Schülervertretung, die nun aus eigener Initiative eine Fortsetzung der Aktion organisiert hat. „Es ist doch beeindruckend, mit wie wenig Aufwand man viel erreichen kann“, findet Schülersprecherin Henrika Heitmann. Sie schätzt, dass sich an diesem Donnerstag rund 130 Schüler registrieren lassen. „Das wird ganz gut angenommen“, ist sie zufrieden. Und das, obwohl einige durchaus auch Angst vor dem möglichen Eingriff geäußert hätten.

Eine Sorge, die Nadine Bachem den Schülern zu nehmen versuchte, indem sie ihre eigenen Erfahrungen schilderte. Die Bielefelderin ließ sich mit 18 Jahren bei der DKMS registrieren. Nach einer Weile – sie war inzwischen von zu Hause ausgezogen – erhielt sie eine E-Mail mit der Nachricht, dass sie als Spenderin in Frage komme. Einige Wochen später war es dann so weit. Die junge Frau hatte fünf Tage lang ein Medikament genommen, das die Zahl der Stammzellen im Blut steigerte. Diese wurden ihr dann entnommen – „in einem Verfahren, das ähnlich abläuft wie eine Dialyse“, berichtet die 25-Jährige. Diese sogenannte periphere Stammzellspende werde in etwa 80 Prozent der Fälle angewandt. In den übrigen 20 Prozent entnähmen Ärzte dem Spender unter Vollnarkose Knochenmark aus dem Beckenkamm.

„Je nach Land erfährt man als Spender dann auch mehr über den Empfänger“, berichtet Nadine Bachem. Bei ihr war es eine junge Frau in der Türkei, die an Blutkrebs litt. Dass die Patientin einige Zeit später doch noch gestorben ist, mache sie zwar traurig. „Aber in dem Moment konnte ich ihr helfen. Und ich würde es immer wieder tun.“

Nach ihrer Erfahrung als Spenderin beschloss Nadine Bachem, sich für die Sache der DKMS zu engagieren und zum Beispiel Registrierungsaktionen an Schulen – wie an diesem Donnerstag in Ochtrup – zu begleiten. Und wer weiß? Vielleicht ist ja unter den Schülern, die sich nun am Gymnasium haben registrieren lassen, ein neuer Lebensretter . . .