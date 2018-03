„Dieses Buch“, sagt Büchereileiter Olaf Lewejohann , „behandelt ein hochaktuelles Thema. Es geht um die Flüchtlingsproblematik in Frankreich Anfang der 1990er Jahre.“

Einfühlsam liest Dorothée Calvillo einige kurze Passagen aus der Geschichte, in die der Autor seine Erfahrungen als Kriegsreporter einfließen lässt. Die Protagonisten sind allerdings fiktiv. Die Zuhörer lernen Virgil kennen, der mit Hilfe von Schleppern aus Moldawien floh. Auch das Schicksal von Assam, der während des Bürgerkrieges mit seiner Tochter aus Somalia floh, wird vor dem inneren Auge lebendig. Dann ist da noch Chanchal – geflüchtet aus Bangladesch, um durch Arbeit seiner verarmten Familie daheim ein besseres Leben zu ermöglichen.

In Frankreich treffen sie aufeinander und bilden eine Art Schicksalsgemeinschaft. Sie erleben Verachtung und Ausbeutung ihrer Arbeitskraft, aber auch Menschen, die ihnen respektvoll und menschlich begegnen.

Eine fesselnde Geschichte mit Parallelen der gegenwärtigen Situation von Flüchtlingen aus Syrien und anderen Krisenländern. „Nachtvögel“ beschreibt Schicksale, die berühren. Und die Zuhörer bekommen Lust, mehr zu erfahren. Doch zu viel möchte Calvillo nicht vorwegnehmen. Dafür plaudert sie in einem Gespräch mit Büchereimitarbeiterin Bettina Flug über das Buch und ihre Arbeit als Übersetzerin. „Das Buch hat mich inhaltlich fasziniert. Ich habe es bei der Übersetzung jedoch stilistisch heruntergefahren, weil mir die französische Fassung zu pathetisch war. Wichtig war mir aber, dass Bilder und Metaphern stimmig waren“, gibt Calvillo einen Einblick in ihr Vorgehen und sorgt für Verwunderung im Raum. „Ich war der Meinung, dass so ein Buch Seite um Seite übersetzt wird“, meint eine Besucherin.

Calvillo berichtet weiter von inhaltlichen Nach-Recherchen und einem Gespräch mit dem Autor, den sie kontaktiert hatte, um Details zu klären. Die Anwesenden halten sich nicht mit Fragen zurück, so dass in der Bücherei trotz der kleinen Zuhörergruppe lebhaft diskutiert wird. Alles in allem ein spannender und zugleich emotionaler Abend, der mehr als nur sieben Besucher verdient hätte.