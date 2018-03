„Das Ergebnis ist deutlicher ausgefallen, als ich erwartet habe“, wird die SPD-Vorsitzende Sarah Lahrkamp darin zitiert. Nun gelte es, eine Regierungsmannschaft zusammenzustellen und gute Regierungsarbeit zu leisten. Auch wenn das Ergebnis nicht allen Mitglieder gefallen haben werde, sei sie überzeugt, dass es nur wenige Austritte aus der Partei geben werde. „Mein Eindruck ist, dass alle das Ergebnis so mittragen.“

In der anschließenden Diskussion sei klar geworden, dass es für die Ochtruper SPD auf Bundesebene kein „weiter so“ geben dürfe. „Die Bundespartei muss sich neu aufstellen. Inhaltlich, strukturell und auch personell“, wird Vincent ten Voorde, Mitglied im SPD-Kreisvorstand, in der Mitteilung zitiert. Die SPD müsse wieder deutlicher herausstellen, wofür sie stehe und wie sie die Gesellschaft in Zukunft gestalten wolle. Auch müsse die Bundespartei sich ein neues, modernes Erscheinungsbild zulegen und die Durchlässigkeit der Partei deutlich gesteigert werden.

Intensiv diskutierten die Sozialdemokraten über die Kandidatur von Andrea Nahles für den Parteivorsitz. Sowohl das Verfahren der einstimmigen Nominierung durch den Parteivorstand als auch die Personalie an sich stießen bei den Sozialdemokraten aus Ochtrup auf wenig Begeisterung. „In der jetzigen Situation müssen Partei- und Fraktionsvorsitz getrennt werden“, wird etwa Martin Wilke zitiert.

Am Ende der Diskussion beschloss der SPD-Vorstand die Unterstützung der Kandidatur von Simone Lange für den Parteivorsitz der SPD. „Lange ist derzeit Oberbürgermeisterin von Flensburg und hat für ihre Kandidatur bereits die notwendige Unterstützung erhalten“, schreibt die SPD. Sie werde sich zudem am 6. April (Freitag) in Rheine persönlich vorstellen. Dann wolle sie den Mitgliedern ihre Pläne und Ideen für eine Erneuerung der Partei vorstellen. Ort und Zeit der Veranstaltung sollen noch bekannt gegeben werden.