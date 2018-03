Nach der Abendmesse wurden die Neuzugänge in die „Brücke“ eingeladen, heißt es in einer Pressemitteilung der Landjugend. Dort wurden sie vom ersten Vorsitzenden Jonas Merselt begrüßt, der die Gelegenheit nutzte und die Jugendlichen auch gleich zur Generalversammlung am 24. März (Samstag) einlud. Beginn ist um 19 Uhr in der Gaststätte „Zum Kapellenhof“. Willkommen sind natürlich auch alle anderen Mitglieder der KLJB Welbergen.