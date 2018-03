3035 Euro kommen laut einer Pressemitteilung zur Ausschüttung. Präsident Josef Pieper hatte die Sitzung zunächst eröffnet. Nach der Bekanntgabe des Protokolls der letzten Versammlung zog der Förderkreis ein Fazit zum Rosenmontagszug. „Wir können eine mehr als positive Bilanz ziehen, denn wieder hatten die Wagenbauer der einzelnen Schützenvereine kindgerechte Motive in die Wagen umgesetzt. Auch die vielen Fußgruppen waren für die vielen Zuschauer an den Straßen eine Augenweide“, betonte der Präsident. Schwer habe es die unabhängige Jury bei der Prämiierung gehabt, denn alle Wagen seien hervorragend gewesen, ebenso die farbenprächtigen Fußgruppen.

Kassierer Carsten Bode legte eine Liste vor, in der er die Preisgelder für die einzelnen Wagen und Fußgruppen aufgeführt hatte. Diese wurde von den Mitgliedern angenommen. Mit den Prämien will der Förderkreis die unermüdlichen Wagenbauer und Fußgruppen der einzelnen Vereine belohnen und zugleich Ansporn geben für die nächste Session. Die Preise werden am 23. März (Freitag) in der Verbund-Sparkasse Emsdetten/Ochtrup ausgegeben. Die einzelnen Vereine und Gruppen wurden schriftlich eingeladen. „Sollte jemand vergessen worden sein, so möge er sich bei der Sparkasse melden“, schreibt der Förderkreis.

Am 4. April (Mittwoch) findet eine außerordentliche Versammlung des Förderkreises statt, am 28. April (Samstag) die Generalversammlung des Vereins. Beide Veranstaltungen sind im Vereinslokal Schwartbeck.