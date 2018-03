Ernährungsassistentin Heike Ruhwinkel backt Dinkelbrot

Es schmeckt, lässt sich problemlos zubereiten und auch der ernährungsbewusste Kohlenhydrate-Kritiker darf es ohne Reue genießen. So in etwa lässt sich das „Dinkelbrot Ruck-Zuck“ umschreiben, das Heike Ruhwinkel für die WN-Serie „In Ochtruper Töpfe geschaut“ backt.

Die Ernährungsassistentin hat eine Vorliebe für Gerichte, die sich ohne großen Aufwand zubereiten lassen. Wobei sie es stets darauf anlegt, dass die Ergebnisse gesund und lecker sind. „Gesunde Kost war mir schon immer wichtig. Aber seit ich Ernährungskurse begleite, hat sich das noch verstärkt“, erzählt die Ochtruperin, während sie Dinkelvollkornmehl, Hefe, Wasser und Salz in eine Rührschüssel gibt und mit Hilfe eines Knethakens gründlich durchwalkt. Zum Schluss arbeitet sie noch 150 Gramm gemischte Nusskerne in die Masse. „Statt Nüsse kann man aber auch Sonnenblumenkerne, Oliven oder Möhren nehmen“, nennt Ruhwinkel verschiedene Varianten.

Anders als beim üblichen Hefeteig hat dieser Brotteig die Konsistenz eines zähen Breies. Und noch eine zeitsparende Eigenschaft unterscheidet ihn von seinen Artgenossen: Er muss nicht „gehen“. Hinein mit dem Teig in die gefettete Kastenform, mit dem Messer in der Mitte einritzen, ein wenig Mehl darüber streuen und ab in den Backofen, der nicht vorgeheizt wurde – das sind die nächsten Schritte. Bei 225 Grad Ober- und Unterhitze sollte sich der Teig innerhalb der nächsten 40 Minuten zu einem vollendeten Dinkel-Vollkornbrot entwickeln, das laut Ruhwinkel lange satt macht.

Warum? Weil es wie alle Vollkornprodukte komplexe Kohlenhydrate enthalte, im Gegensatz zu den schnellen Kohlenhydraten, die sich in Zucker- und Weißmehllastigen Lebensmitteln verstecken. Ruhwinkel beschreibt die Wirkung dieser unterschiedlichen Geschwister aus der Familie der Kohlenhydrate. Auf die „Schnellen“ reagiere der Körper mit einer hohen Insulinausschüttung. Das begünstige Heißhungerattacken und hemme die Fettverbrennung. Bei der Verarbeitung komplexer Kohlenhydrate indes benötige der Stoffwechsel weniger Insulin, was sich günstig auf die Fettverbrennung auswirke.

Nach diesem kleinen Ausflug in die Ernährungstheorie ist ein Blick in den Backofen fällig. Der Brotlaib hat sich fast verdoppelt, muss aber noch weiter backen. Heike Ruhwinkel nutzt die Zeit, um zwei schmackhafte Brotaufstriche zu kreieren. „Ich habe mich für Lachs- und Rote-Beete-Aufstrich entschieden. Beide sind reich an hochwertigem Eiweiß“, sagt sie. Nicht ohne Grund reichert sie beide Aufstriche kräftig mit Quark an. Der liefere Eiweiß in bester Qualität, sagt sie.

Die Ernährungsassistentin gibt noch etliche Tipps rund um die gesundheitsbewusste Kost, zu der Fisch, Geflügel, Muskelfleisch, Eier, Gemüse und Hülsenfrüchte zählen, aber auch Obst und Vollkornprodukte in Maßen. „In jeder Küche sollte zur Orientierung eine LOGI-Ernährungspyramide hängen“, empfiehlt Ruhwinkel. „LOGI“ steht übrigens für „Low Glycemic and Insulinemic Diet“. Im Klartext heißt das: „Ernährung zur Förderung eines niedrigen Blutzucker- und Insulinwertes.“ Das Dinkelbrot ist inzwischen fertig. Eine Scheibe davon mit einer dicken Schicht Brotaufstrich ist ein Genuss – LOGIsch.