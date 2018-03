Zuvor hatte Huckebrink das vergangene Jahr Revue passieren lassen. Ein toller Erfolg sei das „Best of“-Konzert im Januar im Schulzentrum in Ochtrup gewesen. „Die gesamte Bandbreite des 25-jährigen Schaffens konnte dem Publikum gezeigt werden – von den Anfängen eines klassischen Männerchores bis zu choreographierten und in Szene gesetzten Stücken mit dem gemischten Chor Con fuego “, schreibt der MCO in seinem Pressebericht. Viele Ständchen und Auftritte folgten im Laufe des Jahres. Besondere Höhepunkte waren aus Sicht des Vorsitzenden die Mitgestaltung eines ökumenischen Gottesdienstes in der evangelischen Kirche im April, der Auftritt des MCO zum Jubiläum der Begegnungsstätte Villa Winkel und das Konzert „Facetten der Nacht“ das Con fuego im Rahmen der Kulturtage in der Villa Winkel zu Gehör brachte. Auch außerhalb Ochtrups trat der Männerchor in diesem Jahr auf, unter anderem im Kreislehrgarten in Steinfurt.

Auch in 2018 hat der Männerchor einige Termine im Kalender. Im Spätsommer ist beispielsweise eine Chorfahrt geplant.

Neben dem Vorsitzenden Martin Huckebrink standen noch Theo Steven als stellvertretender Geschäftsführer, Heinrich Brinckwirth als stellvertretender Schatzmeister sowie Heinz Oelerich und Alfred Timmermeester als stellvertretende Notenwarte zur Wahl. „Alle wurden einstimmig wiedergewählt, ebenso der Festausschuss mit Heinz Oelerich, Alfred Timmermeester und Michael Wörmann“, schreibt der Chor. Als Kassenprüfer wurden Monika Mergler, Michael Alfert und Ewald Volbert bestimmt. Der musikalische Beirat setzt sich wie zuvor aus Hermann Nobbenhuis, Günter Benning, Adolf Renkert und Theo Steven zusammen.

Helmut Elsner trat aus gesundheitlichen Gründen als Archivar zurück. Huckebrink bedankte sich für dessen langjährige Tätigkeit und überreichte ihm unter kräftigem Beifall ein kleines Präsent. Für 25 Jahre aktives Singen erhielt Franz Kempers eine Urkunde und eine Ehrennadel.