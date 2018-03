„Angst überwinden – Brücken bauen“ ist der Leitgedanke in diesem Jahr. „Vier Worte, die eine tägliche Situation beschreiben und zugleich eine große Herausforderung für jeden von uns sind“, bemerkte Schulze Föck­ing in ihrem Festvortrag. Sie analysierte die Facetten der „Angst“ und spannte den Bogen zu jenen Brücken, über die Menschen aufeinander zugehen. „Oft sehen wir diese Brücken nicht, sondern nur die Gräben, die uns trennen“, sagte die Ministerin und appellierte, diese Brücken sichtbar zu machen. Sie seien eine Chance auf neue Perspektiven, und die Woche der Brüderlichkeit sei ein Beispiel dafür, dass sie wachsen können. Die Verbindung zwischen den Religionen, zunächst als unscheinbare Hängebrücke errichtet, habe stetig an Substanz zugenommen, sei belastbar und selbstverständlich geworden.

Den Festvortrag hielt Christina Schulze Föcking, die sich zuvor in das Goldene Buch der Stadt Ochtrup eingetragen hatte. Foto: Katrin Kuhn

Die Ministerin sprach aber auch beunruhigende politische Strömungen an, die Andersgläubige ausgrenzen wollen. „Wir müssen jeder Hassparole und jedem Antisemitismus entgegentreten“, mahnte sie. Um Berührungsängste gegenüber anderen Religionen abzubauen, sei es wichtig, dass man aufeinander zugehe und miteinander rede. „Seien Sie neugierig, halten Sie Ausschau nach Brücken, gehen Sie hinüber und nehmen Sie andere mit. Ich bin sicher, es lohnt sich“, gab Schulze Föcking den zahlreichen Zuhörern mit auf den Weg.

Auch die stellvertretende Bürgermeisterin Christa Lenderich forderte die Anwesenden auf, im Alltag Brücken zueinander zu bauen. Sie veranschaulichte das Brückensymbol anhand eines Dialogs zwischen einem Brückenbauer und einem Kind. Darin werde beschrieben, dass die Brücken der Menschen an die Verbindung zwischen Himmel und Erde erinnerten und uns mahnten, nie den Mut zu verlieren.

Angelehnt an das Motto brachte das Ensemble „Con fuego“ den Song „Über sieben Brücken musst du gehen“ zu Gehör. Dr. Guido Dahl, Geschäftsführer des Kulturforums, betrachtete den Liedtext Satz für Satz aus einem theologisch-philosophischen Blickwinkel. Wer Brücken überschreite, bewältige Krisen, Schicksalsschläge und Konflikte. „All das gehört zum Leben. Aber letztendlich führt der Weg in den hellen Schein zum Licht“, erklärte Dahl in seinem Schlusswort.