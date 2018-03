Eindringlich und anrührend

Nein, es müssen nicht immer die monumental-eindringlichen Passionsmusiken von Johann Sebastian Bach oder Heinrich Schütz sein, um in der Fasten- und vorösterlichen Zeit „zum Innehalten, zur gelingenden Trauerarbeit, zum Mitfühlen und zum Nachdenken angeregt zu werden“, wie es Pfarrer Bernd Haane zu Beginn des Konzertes am Sonntagabend in der bestens gefüllten Marienkirche anmerkte.

Er und seine Mitsängerinnen und Mitsänger im Chor „fEinklang“ hatten es sich unter der engagierten und umsichtigen Leitung von Sabine Klups-Baller zum Anliegen gemacht, Grundaspekte menschlichen Lebens wie Schmerz, Leiden und Zerrissenheit musikalisch Raum greifen zu lassen. Dazu hatten sie das von dem 1944 geborenen Musiker, Jazzer und Komponisten Karl Jenkins höchst bemerkenswerte Werk „Stabat Mater“ (2008) ausgewählt. Dies ist eindringlich, anrührend, mahnend und überzeugend komponiert und wurde am Sonntagabend bemerkenswert musiziert.

Dass auch die anderen aufgeführten Kompositionen der gerade begonnenen Woche der Brüderlichkeit und deren Anliegen auf nachhaltige Weise zu entsprechen suchten, war dabei deutlich. Denn wenn es gilt, Grenzen, Angst vor unterschiedlichen Denkweisen und anderen Kulturen sowie Missverständnissen, Fremdheiten und Unkenntnis zu begegnen und sie zu überwinden – welches Medium wäre dazu nicht besser geeignet als die Musik? So hatte es Rita Viefhues in dem fundierten Programmheft zu diesem musikalischen Ereignis formuliert.

Woche der Brüderlichkeit: „fEinklang“ führt Karl Jenkings „Stabat Mater“ auf 1/66 Mit einer beeindruckenden Aufführung von Karl Jenkins „Stabat Mater“ setzte der Chor „fEinklang“ nicht nur einen ambitionierten musikalisch-inhaltlichen Akzent in der beginnenden Woche der Brüderlichkeit, sondern auch ein Signal zum Innehalten, für Trauer und Klage in der Fasten- und vorösterlichen Passionszeit. Foto: Martin Fahlbusch

Mit einer beeindruckenden Aufführung von Karl Jenkins „Stabat Mater“ setzte der Chor „fEinklang“ nicht nur einen ambitionierten musikalisch-inhaltlichen Akzent in der beginnenden Woche der Brüderlichkeit, sondern auch ein Signal zum Innehalten, für Trauer und Klage in der Fasten- und vorösterlichen Passionszeit. Foto: Martin Fahlbusch

Mit einer beeindruckenden Aufführung von Karl Jenkins „Stabat Mater“ setzte der Chor „fEinklang“ nicht nur einen ambitionierten musikalisch-inhaltlichen Akzent in der beginnenden Woche der Brüderlichkeit, sondern auch ein Signal zum Innehalten, für Trauer und Klage in der Fasten- und vorösterlichen Passionszeit. Foto: Martin Fahlbusch

Mit einer beeindruckenden Aufführung von Karl Jenkins „Stabat Mater“ setzte der Chor „fEinklang“ nicht nur einen ambitionierten musikalisch-inhaltlichen Akzent in der beginnenden Woche der Brüderlichkeit, sondern auch ein Signal zum Innehalten, für Trauer und Klage in der Fasten- und vorösterlichen Passionszeit. Weitere Impressionen vom Konzert in der Marienkirche folgen. Foto: Martin Fahlbusch

Foto: Martin Fahlbusch

Foto: Martin Fahlbusch

Foto: Martin Fahlbusch

Foto: Martin Fahlbusch

Foto: Martin Fahlbusch

Foto: Martin Fahlbusch

Foto: Martin Fahlbusch

Foto: Martin Fahlbusch

Foto: Martin Fahlbusch

Foto: Martin Fahlbusch

Foto: Martin Fahlbusch

Foto: Martin Fahlbusch

Foto: Martin Fahlbusch

Foto: Martin Fahlbusch

Foto: Martin Fahlbusch

Foto: Martin Fahlbusch

Foto: Martin Fahlbusch

Foto: Martin Fahlbusch

Foto: Martin Fahlbusch

Foto: Martin Fahlbusch

Foto: Martin Fahlbusch

Foto: Martin Fahlbusch

Foto: Martin Fahlbusch

Foto: Martin Fahlbusch

Foto: Martin Fahlbusch

Foto: Martin Fahlbusch

Foto: Martin Fahlbusch

Foto: Martin Fahlbusch

Foto: Martin Fahlbusch

Foto: Martin Fahlbusch

Foto: Martin Fahlbusch

Foto: Martin Fahlbusch

Foto: Martin Fahlbusch

Foto: Martin Fahlbusch

Foto: Martin Fahlbusch

Foto: Martin Fahlbusch

Foto: Martin Fahlbusch

Foto: Martin Fahlbusch

Foto: Martin Fahlbusch

Foto: Martin Fahlbusch

Foto: Martin Fahlbusch

Foto: Martin Fahlbusch

Foto: Martin Fahlbusch

Foto: Martin Fahlbusch

Foto: Martin Fahlbusch

Foto: Martin Fahlbusch

Foto: Martin Fahlbusch

Foto: Martin Fahlbusch

Foto: Martin Fahlbusch

Foto: Martin Fahlbusch

Foto: Martin Fahlbusch

Foto: Martin Fahlbusch

Foto: Martin Fahlbusch

Foto: Martin Fahlbusch

Foto: Martin Fahlbusch

Foto: Martin Fahlbusch

Foto: Martin Fahlbusch

Foto: Martin Fahlbusch

Foto: Martin Fahlbusch

Foto: Martin Fahlbusch

Foto: Martin Fahlbusch

Foto: Martin Fahlbusch

Mit Karl Jenkins musikalischem Schaffen ist immer auch der Spagat verbunden, mit mehrschichtig komponierten Werken neuere, aber nicht atonale Melodien und Musiken, die auch die Qualität zum Ohrwurm haben können, mit weltmusikalischen Elementen, Dynamik und sprudelnder Rhythmik, unbekannten Instrumenten und vielsprachigem (Kunst-) Gesang zu verschränken. Jenkins geht es stets um klare Anliegen und ebensolche Botschaften.

Zwar stand sein durch die Werbung hinlänglich bekanntes „Adiemus“ am Beginn des Konzertes, aber auch um deutlich zu machen, welche hohen Anforderungen an den Chor und das Projektorchester mit Jenkins musikalischem Schaffen verbunden sind. Er schafft keine Nebenbei-Musik.

Der Übergang zum ethnisch vielfältigen wie religiös motivierten „Stabat Mater“ gelang mit zwei nahezu meditativen Flötenwerken von Claude Debussy und Arthur Honegger, die Christoph Bumm-Dawin eindringlich gestaltete. Quasi als Antwort auf diese nachklassische Querflötenmusik improvisierte Cem Tikil überzeugend auf der Duduk, ein altes, armenisches Holzblasinstrument, das auch im „Stabat“ wichtig ist. So gelang die Überleitung vom „Adiemus“ zu den Klangeindrücken des „Stabat Mater“, das traditionelle wie moderne, ethnische wie mehrsprachliche Elemente vereint und gleichzeitig tief empfundene Gefühle wie Trauer, Schmerz, Ausweglosigkeit und Verzweiflung inhaltlich thematisiert, dabei musikalisch stets schlüssig bleibt und eben auch mitreißt.

Neben dem um Hörner (Raphaela Jend, Anton Koch), Trompete (Thomas Gerstel) und andere Blasinstrumente (Oboen: Jan Joris Nieuwenhuis und Flöte; Christoph Bumm-Dawin) sowie teilweise orientalisches und asiatisches Schlagwerk (Julian Dawin, Djürko Züchner, Christopher Greß) ergänzte Streichorchester um Konzertmeister Han Vinke setzte vor allem der Chor „fEinklang“ (stets gestützt von Günter Baller am Pedalorgel-Positiv) in den bis zu siebenstimmigen Chorpassagen immer wieder präzise gesungene wie flirrende Lichter auf.

Mit der überzeugenden Altistin Sonja Boskou und dem Part der „Ethnic Voices“, den die Syrerin Rahaf Alrasis bewegend gestaltete, gelang unter der Gesamtleitung von Sabine Klups-Baller eine vielschichtige und in jeder der so unterschiedlichen Phasen des zwölfteiligen Werkes eine ungemein anrührende, aber eben auch mitreißende Interpretation.

Jubelnden Schlussapplaus gab es für einen denkwürdige Konzertabend, an dem jeder Beteiligter seinen Anteil am großartigen Gelingen hatte.