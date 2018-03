Akademikerkarriere mit Umwegen

Ahmet Toprak blättert in seiner Lektüre, schaut noch kurz auf seinen Notizzettel, auf dem er sich Stichpunkte zu den wichtigsten Seitenzahlen gemacht hat. Dann liest er einzelne Passagen aus seinem Werk vor, in dem er unter dem Titel „Auch Alis werden Professor – Vom Gastarbeiterkind zum Hochschullehrer“ seine eigene Biografie vorstellt.

Wer ihm dabei zuhört, mag anfangs kaum glauben, dass es ein Akademiker höchsten Grades ist, der da im Eingangsbereich der Bücherei St. Lamberti sitzt. Ganz unaufgeregt, mit hoher Stimme und gutem Gefühl für die passenden Pointen erzählt er seinen holprigen und durch viele Umwege gekennzeichneten Lebensweg. Nach seinem ersten Vortrag im Jahr 2012 ist es bereits das zweite Mal, dass er im Rahmen der Woche der Brüderlichkeit in der Töpferstadt zu Gast ist.

„Keine Angst – er will nur spielen“, so lautete der erste Satz, den er als Gastarbeiterkind in Deutschland lernte, als er auf dem Gehweg panisch vor Passanten mit bellenden Hunden zusammenschreckte. Seine Eltern hatten ihn nach ihrer Auswanderung zunächst in der Türkei zurückgelassen, wo er bei verschiedenen Verwandten aufwuchs und die Grundschule besuchte. Ohrfeigen und Schläge für schlechte Leistungen oder nicht gemachte Hausaufgaben gehörten für ihn damals zum Schulalltag.

Heute ist Ahmet Toprak promovierter Erziehungswissenschaftler und wundert sich rückblickend umso mehr über verschiedene pädagogische Konzepte, die ihm im Laufe seines Lebens begegneten.

Das Publikum in der Bücherei St. Lamberti war zwar nicht sehr zahlreich, dafür aber umso interessierter. Foto: Maximilian Stascheit

Doch nicht nur die türkischen Verhältnisse, sondern auch das deutsche Schulsystem der 80er-Jahre kritisiert er im Laufe seiner Lesung scharf. Nur mit türkischen Mitschülern haben er damals in der Hauptschulklasse gesessen. Die einzige deutsche Person war die Klassenlehrerin. Auf dem Lehrplan stand statt deutscher die türkische Geschichte. „Die Vorbereitung auf eine Reintegration war damals politisch gewollt“, erklärt er und spannt den Bogen zu den heutigen politischen Verhältnissen: „Wenn sich Leute heute darüber aufregen, dass die zweite und dritte Einwanderergeneration immer noch Erdogan-Anhänger ist, kann ich nur sagen: Selbst Schuld“. Das steht in dieser Deutlichkeit zwar nicht in seinem Buch, doch am interessantesten wird diese Lesung ohnehin dann, wenn Toprak zwischen den Kapiteln die Fragen des überschaubaren, aber interessierten Publikums beantwortet.

Daher seien die Voraussetzungen, die Einwanderer der jüngsten Flüchtlingswelle gut zu integrieren, auch deutlich besser. „Aber eine gute Integration dauert im Durchschnitt sieben Jahre. Ich habe immer schon kritisiert, dass wir in dieser Hinsicht zu ungeduldig sind“, ruft er für mehr Weitsicht in der politischen Diskussion auf.

Ein Paradebeispiel für eine gelungene Integration stellt Prof. Dr. Ahmet Toprak mit seiner eigenen Biografie dar. Welche Hürden und Umwege er dabei nehmen musste und welche Vorurteile ihm im Laufe seiner Karriere begegneten, skizziert er in seiner Lesung lebhaft und humorvoll. Und mit Verweis auf ein aktuell laufendes Forschungsprojekt macht der Geschäftsführer des Kulturforums, Dr. Guido Dahl, ihm Hoffnung, nicht das letzte Mal in Ochtrup gewesen zu sein.