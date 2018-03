Der erste Weltkrieg war fast zu Ende, als sie am 15. März 1918 als jüngste von drei Schwestern in dem kleinen niedersächsischen Ort Bolsehle geboren wurde, wo sie aufwuchs und zur Schule ging. Wäre es nach ihrem Lehrer gegangen, hätte sie nach der Grundschulzeit die „Höhere Töchterschule“ besucht. „Damals mussten die Eltern aber noch Schulgeld zahlen. Das konnte unsere Familie sich nicht leisten“, sagt sie. Außerdem sei ihre Mutter der Meinung gewesen, dass es für die Zukunft eines Mädchens in erster Linie wichtig sei, die Arbeit in Küche und Haushalt zu erlernen. „Mädchen sollten gute Hausfrauen sein, die heiraten ja sowieso“, das hätten sich damals die Mütter für ihre Töchter gewünscht. „Ist aber auch gut, wenn man das alles kann“, bemerkt die Jubilarin.

Frieda Rösemeier , die damals Schafenort hieß, trat nach der Volksschulzeit eine Arbeitsstelle in einem Industriellenhaushalt in Nienburg an. In dem Ort lernte sie auch ihren späteren Mann Paul kennen, mit dem sie fast 76 Jahre verheiratet ist. Die beiden erzählen von ihrer ersten Begegnung im Jahre 1939. „Kurz darauf brach der Zweite Weltkrieg aus und ich wurde eingezogen“, berichtet Paul Röse­meier. „1942 haben wir dann geheiratet. Es war eine Ferntrauung, denn ich kämpfte an der Front bei Leningrad und kam später in russische Gefangenschaft.“

In den folgenden Jahren musste Frieda allein für sich und ihre Tochter Renate sorgen. Ihr Hobby Handarbeiten erwies sich als Glücksfall, denn die örtliche Schule engagierte sie für den Handarbeitsunterricht. „Außerdem habe ich für andere Leute gestrickt. Jede Woche einen Pullover“, erinnert sie sich an diese entbehrungsreichen Jahre.

Als ihr Mann 1949 aus der Gefangenschaft heimkehrte, ging es wieder bergauf. Drei weitere Kinder komplettierten die Familie. 1962 zogen die Rösemeiers nach Och­trup. Als die Kinder herangewachsen waren, startete Frieda Rösemeier noch einmal durch und machte im Alter von 50 Jahren den Führerschein. „Die Fahrprüfung habe ich sogar im ersten Anlauf bestanden“, verkündet sie. Dann habe sie sich den lang gehegten Wunsch erfüllt, im Chor zu singen und das Hammond-Orgelspiel zu erlernen. Auch wenn sie mit 100 Jahren nicht mehr musiziert, hört sie noch immer gern Musik. Frieda Rösemeier blickt zufrieden auf ihr langes und abwechslungsreiches Leben.

„Ich bin dankbar, dass mein Mann und ich gemeinsam alt geworden sind. Und dass wir noch immer in unserer Wohnung leben können“, sagt die vierfache Mutter, die neun Mal Großmutter und 13 Mal Urgroßmutter ist.