Gespielt wird aus der Perspektive des Komponisten: Sergej Prokoew hat Peter versprochen, ein musikalisches Märchen zu komponieren, und dann haut ihn eine Erkältung aus den Latschen. Mit diesem scheußlichen Schnupfen und den hämmernden Kopfschmerzen fällt ihm nichts Wohlklingendes ein. „Ein Koffer, der die Bühnenwelt bedeutet, und kunstvolle Marionetten entführen die Zuschauer ab vier Jahren in eines der berühmtesten musikalischen Märchen“, heißt es in einer Ankündigung. Spieldauer: 40 Minuten. Karten für je drei Euro gibt es in der Buchhandlung Steffers sowie bei Intersport.