Ochtrup/Rheine -

Eine „Schwarzfahrt“ mit dem Zug am 6. Juli 2017 hätte den 20-jährigen Angeklagten aus Ochtrup seine Freiheit kosten können, denn er stand unter Bewährung. Deswegen musste er sich am Mittwoch vor dem Jugendschöffengericht in Rheine verantworten.