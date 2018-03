Ochtrup -

Auch in diesem Jahr gibt es in den Sommerferien (13. Juli bis 28. August) für Mädchen und Jungen der Schuljahre eins bis sechs Angebote im Rahmen des Ferienspaßprogramms. „Insbesondere für Kinder, die nicht in den Urlaub fahren oder an einem der Sommerlager teilnehmen, ist die Ferienspaßaktion ein wichtiges Angebot“, schreiben die Organisatoren.