„Man hat nur ein Leben“

Wenn Jugendliche im Alter von 15 bis 17 Jahren zusammenkommen, ist es meistens laut, es gibt viel Gelächter. Scherze und blöde Sprüche fliegen hin und her. Doch am Donnerstagmorgen ist es in der Aula des Schulzentrums ungewöhnlich still. Bis auf den letzten Platz ist der Raum gefüllt mit Schülern der zehnten Klassen der weiterführenden Schulen. Und trotzdem ist kein Mucks zu hören.

Hinter den Mädchen und Jungen liegt der „Crashkurs NRW“, eine Kampagne, bei der Polizei , Feuerwehr, Rettungsdienste, Schulen und andere Beteiligte zusammenarbeiten, um junge Menschen für die Gefahren im Straßenverkehr zu sensibilisieren.

Einsatzkräfte erzählen dabei aus ihrem Alltag. Polizeihauptkommissar Fred Deitert berichtet, dass es Einsätze gibt, die ihm „persönlich alles abverlangen“. Er erzählt von einem schweren Unfall, bei dem ein 18-jähriger Pkw-Fahrer und sein 17-jähriger Beifahrer ums Leben kommen. Kein Alkohol, keine Drogen. Sie waren nur ein bisschen zu schnell. „Die Bilder von diesem Unfall packe ich hinter eine Mauer. Aber ich möchte keine Bilder von euch hinter meiner Mauer verstecken müssen“, appellierte er an die Schüler.

Nahmen am Projekt „Crashkurs NRW“ teilt: (v.l.) Sandra, Stella, Lisa, Svea, Mick und Lars. Foto: Anne Steven

Dann ist da Soelve Niemeyer. Die Notfallsanitäterin berichtet von einem Verkehrsunfall, bei dem sie die Hand eines Unfallopfers hielt, bis der junge Mann starb. „Ich habe ihm in die Augen geschaut. Er wusste genau, dass er das nicht überleben würde. Ich bin bei ihm geblieben.“ Er hatte während der Autofahrt auf seinem Handy eine Nachricht lesen wollen. „Ich möchte, dass ihr euch aufs Autofahren konzentriert und nicht auf euer Handy", lautet ihr Appell.

Auch die Geschichte, die Notarzt Dr. Karlheinz Fuchs zu erzählen hat, ist schlimm. Er erzählt von zwei Geschwisterpärchen, die an einem regnerischen Herbstabend mit dem Auto unterwegs sind. Der 18-jährige Fahrer fährt zu schnell, dreht am Radio herum . . . Am Ende sind drei der vier Jugendlichen tot. Ein Mädchen war 40 Minuten in dem Unfallwagen eingeklemmt – begraben unter der Leiche ihres Bruders.

Polizeioberkommissar Frank Lösch erzählt die Geschichte des 41-Jährigen Christian. Bei einem Motorradunfall werden zwei seiner Brustwirbel zertrümmert, das Rückenmark durchtrennt. Seitdem sitzt der zweifache Vater im Rollstuhl. Und dann ist da noch Pfarrer und Notfallseelsorger Holger Erdmann. Seine Aufgabe: Die Familie in den ersten Stunden, nachdem sie vom Tod eines Angehörigen erfahren haben, stützen, auffangen, sie betreuen, für sie da sein. „Bitte fahrt so, dass ich niemals mit einem eurer Angehörigen sprechen muss“, lautet die Bitte des Notfallseelsorgers. „Wir wollen euch nicht den Spaß am Autofahren nehmen. Wir wollen, dass ihr sicher dahin kommt, wo ihr hinwollt“, beschließt Frank Lösch den „Crashkurs“.

Die Schüler verlassen im Anschluss sehr ruhig und langsam die Aula. Das Erlebte macht sie sprachlos. Sie sind sehr still, wirken nachdenklich. Unter ihnen sind auch Svea, Mick, Lisa, Lars, Stella und Sandra. Von ihren Lehrern wurden die Jugendlichen vorgewarnt. „Sie haben uns gesagt, dass es hart werden kann“, erzählt Lars. Bei ihm haben die Bilder des Crashkurses Erinnerungen an den Unfall seines Großcousins heraufbeschworen. „Das war nicht ohne. Alles kommt wieder hoch“, sagt er und schweigt abrupt.

Svea hatte im Vorfeld schon vermutet, dass der Crashkurs sie mitnehmen würde. Jetzt zittert ihre Stimme, als sie erzählt: „Ich musste mehrfach schlucken. Das war sehr ergreifend.“ Und Mick ergänzt: „Das war krass. Alle haben zugehört. Es war still. Sich vorzustellen, dass der Lieblingsmensch plötzlich nicht mehr da sein soll . . . Das kann man gar nicht.“

Stella hat festgestellt, „dass man zwar von Unfällen hört, sich aber gar nicht mit ihnen befasst“. Vor allem die Geschichte der beiden verunglückten Geschwisterpärchen hat die Jugendlichen bewegt. „Wenn man selbst Geschwister hat, stellt man sich vor, was wäre, wenn ihnen so etwas passieren würde“, sagt Stella. Sandra neben ihr nickt: „Das war schlimm.“ „Da denkt man vorher einfach nicht dran. Und dann bekommt man Angst, dass es passieren könnte“, sagt Lisa. Stella hatte sich den Crashkurs so nicht vorgestellt. Es sei viel emotionaler gewesen, als sie vorher vermutet hätte, erzählt die Schülerin.

Alle sechs Jugendlichen sind sichtlich geplättet vom „Crashkurs“. Doch sie haben auch etwas verstanden. „Man hat nur ein Leben und sollte deshalb damit vorsichtig sein und sich das auch bewusst machen“, fasst Stella zusammen.

Die Bilder und Geschichten des Crashkurses haben die Jugendlichen getroffen, Sie sind aufgewühlt. Können sie die Teilnahme anderen Schülern trotzdem empfehlen? „Auf jeden Fall!“, sagt Mick laut. „Das bringt etwas“, ergänzt Svea und erntet von den anderen ernstes, zustimmendes Kopfnicken. „Man denkt darüber nach.“