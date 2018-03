Ochtrup -

Zu einer ganz besonderen Radtour lädt die KAB St. Paulus am 24. März (Samstag) ein. Mit Bruno Kippelt, Vorstandsmitglied im Heimatverein Ochtrup, werden die Wegekreuze in der Oster angefahren. Dabei wird Kippelt an jeder Station etwas zur Geschichte und zur Bedeutung des Wegekreuzes berichten.