Posten waren flott vergeben

Die Aufgaben waren aber schnell zugeteilt, „da die Wagenbauer des Vereins ein Rundum-sorglos-Paket stellten“, wie es in einem Pressetext der Schützen heißt.

So fungieren Martin Mense als Oberst und Stefan Averbeck als Major. Den Platzmajor macht Sebastian Fehlker. Rainer Wiggenhorn und Christoph Denne sind Adjutanten. Die Fähnriche heißen Lukas Bode, Simon Möllerwessel und Frank Kappelhoff .

Auch das „Kirchenteam“ wird von den Karnevalisten gestellt, schreibt der Schützenverein weiter – mit dem Lektor Dietmar Himmelreich und den Messdienern Jürgen Wiggenhorn, Michael Reinker, Michael Hillmann und Norbert Münstermann. Auch die beiden Damenbetreuer Mike Thebelt und Dirk Hillmann stammen aus dieser Riege.

Und damit an Christi Himmelfahrt auch auf den Vogel geschossen werden kann, kümmern sich wieder Rolf Kockmann und Stefan Wieling als Schießwarte um den reibungslosen Ablauf, während Leo Brinkschmidt und Willi Focke bereits im Vorfeld den Kugelfang auf Vordermann bringen.

Vor der Vergabe der Posten hatten die Schützen auf die vergangenen Monate zurückgeblickt. Martin Mense als Chef des Teams berichtete über den Wagenbau. Mit ihrem jecken Gefährt unter dem Motto „Walburga von Welbergen“ errangen die Karnevalisten erneut Platz eins, „wozu nicht zuletzt auch die 108 Teilnehmer beitrugen“, wie es im Bericht heißt. Familie Möllerwessel hatte ihre Halle zur Verfügung gestellt, und bei Familie Deiters können die Wagenbauer ihre Sachen das restliche Jahr über lagern.

Da die beiden Sitzungspräsidenten der Welberger Bütt verhindert waren, berichtete der Vereinsvorsitzende Rainer Kappelhoff vom Winterfest. Dies begann mit einem erfolgreichen Hühnerholen, an dem 60 Schützen teilnahmen, um in den Bezirken hinter der Vechte zu sammeln. Auch abends war die Beteiligung wieder sehr gut, wie die Schützen zufrieden feststellten: So seien „bei etwa 350 Zuschauern die 300 Sitzplätze gut gefüllt“ gewesen und 99 Prozent der Gäste kostümiert gekommen. „Und auch das Programm, das erstmals ohne eine klassische Büttenrede auskommen musste, wusste zu begeistern“, schreibt der Verein. Vor allem das Revival des „Welbergen-Lieds“ von Hennes Flormann sei noch so manchem einige Tage im Ohr geblieben.

Rainer Kappelhoff berichtete weiter über das Pfarrfest im vergangenen Jahr, das „einen hervorragenden Abschluss lieferte“ – nicht zuletzt wegen des Trecker-Trecks, organisiert vom landwirtschaftlichen Ortsverband und der Landjugend.

Ganz aktuell war auch das Thema Dorfentwicklungskonzept. In den vergangenen Wochen fanden bereits die ersten beiden Veranstaltungen statt, und Kappelhoff appellierte an die Welberger – insbesondere an die jüngeren –, auch an den kommenden Treffen zahlreich teilzunehmen.

Die Feuerwehr informierte abschließend darüber, dass am 29. April (Sonntag) der Brandschutztag mit Floriansmesse und Fahrzeugeinweihung stattfindet. Für Essen, Trinken und ein Rahmenprogramm soll gesorgt sein.