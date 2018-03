Familienflohmarkt am 14. April

Ochtrup -

In eine Trödelmeile verwandelt sich die Fußgängerzone wieder am 14. April (Samstag). Auch in diesem Jahr lautet das Motto des von der Veranstaltungs- und Werbegemeinschaft Ochtrup organisierten Familienflohmarktes: „Neuwertig ist gern gesehen – neu hingegen tabu.“