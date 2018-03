„Die immer noch aktuelle Lohnlücke kann nur durch transparente Bewertungsverfahren und Vergütungsstrukturen geschlossen werden kann“, wird Anni Lütke Brinkhaus, Gleichstellungsbeauftragte der Kreisverwaltung Steinfurt, in einer Pressemitteilung zitiert.

„Die derzeitige Lohnlücke liegt immer noch bei 21 Prozent – das sind 21 Prozent zu viel“, unterstreicht Anni Lütke Brinkhaus. Sie weist darauf hin, dass Frauen in Deutschland in diesem Jahr erst am Sonntag (18. März) – dem sogenannten „Equal Pay Day“ so viel verdient haben wie Männer bereits am 31. Dezember des Vorjahres. Die Bundesrepublik bilde damit eines der Schlusslichter in der Europäischen Union, in der Frauen nach jüngsten Statistiken im Durchschnitt 17 Prozent weniger verdienen als ihre männlichen Kollegen.

„Nach all den Kampagnen-Jahren sind wir mehr denn je davon überzeugt, dass wir nur gemeinsam erfolgreich gegen die Lohnlücke vorgehen können. Transparenz gewinnt“, sagt Anni Lütke Brinkhaus.