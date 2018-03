Polizei sucht einen Investor

Die Zeiten im ehemaligen Schulhaus an der Professor-Katerkamp-Straße neigen sich dem Ende entgegen: Die Polizei in der Töpferstadt bekommt ein neues Dienstgebäude. Im vergangenen Sommer sagte das Innenministerium die Finanzierung zu. Doch wo genau in Ochtrup die Wache entstehen soll, ist noch offen. Uwe Klatt als Leiter der Direktion Kriminalität und der Arbeitsgruppe Liegenschaften sowie Ulrich Westhoff als Beauftragter für den Haushalt stellten jetzt in einem Pressegespräch das Verfahren vor.

So möchte die Polizei nicht selbst ein neues Gebäude in der Töpferstadt bauen. Sie sucht stattdessen nach einem Investor, der das Projekt mit einem Volumen von über drei Millionen Euro umsetzt und das Objekt anschließend – langfristig – an sie vermietet. „Auch ein Bestandsgebäude käme für uns infrage“, macht Kriminaldirektor Klatt im Gespräch deutlich. Es müsse jedoch den heutigen Anforderungen an ein modernes Dienstgebäude entsprechen. Genau das treffe auf die aktuelle Wache in einem ehemaligen, umfunktionierten Schulgebäude nämlich nicht mehr zu, ergänzte Westhoff. Der Grund, warum die Polizei nun überhaupt umziehen möchte.

Doch wie soll sie denn aussehen, die neue Wache? „Wir brauchen eine Bruttogrundfläche von etwa 1100 Quadratmetern“, nennt Klatt eine Bedingung. Die Immobilie müsse über die üblichen Standards eines normalen Bürogebäudes verfügen. Aber mit einigen Besonderheiten: „Uns ist zum Beispiel der Schallschutz zwischen den Büros wichtig, um den Datenschutz zu gewährleisten“, erklärt Klatt. Auch sollten die Räume so angelegt sein, dass sich Täter und Opfer nicht begegnen müssen. Ein Gewahrsamsbereich – also Zellen – seien auch im neuen Objekt nicht vorgesehen.

Wert legen die Polizisten zudem auf eine gelungene Architektur. Konkret heißt das: „Das Gebäude soll den Bürger ansprechen, es soll freundlich und offen wirken“, verdeutlicht Klatt, der in der Erweiterung der Kreispolizeibehörde in Borken ein gutes Beispiel – wenn auch in einer anderen Größenordnung – sieht. Klar, dass das ganze Objekt außerdem barrierefrei sein muss.

Auch die Lage der neuen Wache hat die Polizei eingegrenzt – im Grunde auf die Innenstadt. Dabei spielen verschiedene Faktoren eine Rolle, unter anderem die Erreichbarkeit und die Wahrnehmbarkeit: „Die Polizei will ja für den Bürger da und entsprechend präsent sein“, sagt Klatt. Die Wache sollte also zentral liegen und mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen sein. Entscheidend sei aber auch die „Einsatzreaktionszeit“: Die Beamten müssen schnell dort sein, wo etwas passiert.

All diese Anforderungen haben die Verantwortlichen bei der Polizei gesammelt und in einem Verzeichnis niedergeschrieben. Mögliche Investoren können die Unterlagen seit der vergangenen Woche auf einer Online-Plattform (www.evergabe.nrw) einsehen und bei Interesse ein Angebot einreichen. „Das gleiche Verfahren wenden wir derzeit auch in Ibbenbüren an“, erläutern Westhoff und Klatt. Auch dort soll eine neue Polizeiwache entstehen.

Eine Entscheidung über einen Vertragspartner für Ochtrup könnte Anfang 2019 fallen, meinen Klatt und Westhoff. Ungefähr anderthalb Jahre dauere es dann noch, sodass die neue Wache im zweiten Halbjahr 2020 bezogen werden könnte.