Ochtrup -

In Ochtrup wird kräftig gebaut. Überall entstehen derzeit Ein- und Mehrfamilienhäuser. Baustellenfahrzeuge und Kräne gehören bereits zum Stadtbild. Was an der Hauptstraße am Kreisverkehr Richtung Langenhorst wächst, ist aber kein Wohnhaus. Dort baut die Wischemann-Gruppe eine Lager- und Logistikhalle.