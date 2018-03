Genaues Zuhören ist elementar

„Sonntags sind die Kunden in besserer Kauflaune und entspannter. Deshalb spreche ich mich dafür aus, Geschäfte an Sonntagen zu öffnen.“ Ob Sönke Schreiber wirklich dieser Meinung ist, lässt sich nur schwer erraten, denn er vertritt im Wettbewerb „Jugend debattiert“ eine vorgegebene Position. Auch Leo Meckmann und Falk Overkamp haben sich gezielt auf die Debattenfragen vorbereitet. Dazu haben sich die drei Schüler in ihrer Freizeit getroffen und gemeinsam Pro- und Kontra-Argumente sowie Beispiele zusammengetragen, um in Marl die Jury von ihren Argumenten und vor allem auch ihren rhetorischen Fähigkeiten zu überzeugen.

Neben den Inhalten nimmt die Jury nämlich auch die kommunikativen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler ganz genau in den Blick. „Ein selbstbewusstes Auftreten, genaues Zuhören sowie aufeinander Eingehen“ stellen nach Anne Braun, der unterrichtenden Lehrerin der 9a, wichtige Fähigkeiten dar, um erfolgreich zu debattieren. Auf genau diese Aspekte bereitete sie die Klasse im Rahmen des Unterrichtsvorhabens „Jugend debattiert“ gezielt vor, berichtete jetzt das Gymnasium in einem Pressetext. In einem Klassenvorentscheid setzten sich Leo, Sönke und Falk schließlich durch und erhielten die Chance, beim Regionalwettbewerb in Marl mit Gleichaltrigen zu diskutieren und ihre Kompetenzen unter Beweis zu stellen.

Auch wenn sich die drei Schüler am Ende des Tages nicht für die nächste Ebene, die Landesebene, qualifizieren konnten, fuhren sie mit vielen positiven Erkenntnissen aus Marl zurück. „Für uns war es die erste Teilnahme auf Wettbewerbsebene. Die Abläufe und Strategien der Mitdiskutierenden zu beobachten, war besonders interessant“, sagte Falk nach dem ereignisreichen Tag. Für die nächsten Jahre können sich die Drei gut vorstellen, wieder als Debattanten oder Juroren für das Gymnasium anzutreten.

Auch Maria Weilinghoff, Lehrkraft des Faches Deutsch, betont, das Projekt weiterhin verfolgen zu wollen. „In diesem Schuljahr sind wir mit der ersten Klasse in den Wettbewerb gestartet. In Zukunft möchten wir das Unterrichtsvorhaben „Jugend debattiert“ flächendeckend in der Jahrgangsstufe neun implementieren, um möglichst allen Schüler der Schule die Chance zu geben, im Rahmen von Wettbewerben zu debattieren und ihre sprachlichen und argumentativen Fähigkeiten weiter zu stärken.“

„Jugend debattiert“ ist das größte finanzierte Projekt zur sprachlichen und politischen Bildung in Deutschland. Bundesweit nehmen rund 200 000 Schüler an 1200 Schulen teil.

„Jugend debattiert“ ist eine Initiative des Bundespräsidenten und steht unter seiner Schirmherrschaft. Partner sind die Hertie-Stiftung, die Robert-Bosch-Stiftung, die Stiftung Mercator und die Heinz-Nixdorf-Stiftung sowie die Kultusministerkonferenz, die Kultusministerien und die Parlamente der Länder.